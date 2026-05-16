Обстріл Полтавщини 5 травня: у лікарні помер працівник "Нафтогазу" Сергій Клименко

На Полтавщині збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

"На жаль, у лікарні померла людина, яка отримала поранення внаслідок ворожої атаки 5 травня. Кількість загиблих зросла до пʼяти людей", - йдеться в повідомленні.

У Групі Нафтогаз підтвердили смерть свого співробітника.

"У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко, машиніст холодильних установок Нафтогазу. Він зазнав важких поранень у ніч з 4 на 5 травня на Полтавщині, коли росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках ДСНС і працівниках Нафтогазу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарі до останнього боролися за його життя, чоловік переніс багато операцій, але травми виявилися несумісними з життям.



"Після його смерті кількість загиблих працівників Нафтогазу внаслідок цієї атаки зросла до чотирьох. Тієї ночі загинули наші колеги Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб", - зазначили у компанії.

Наразі ще семеро працівників Нафтогазу перебувають у лікарні.



Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 324 працівників Групи Нафтогаз.

Удари по Полтавщині у ніч з 4 на 5 травня

У ніч на 5 травня російські війська атакували газовидобувні об’єкти на Полтавщині та Харківщині. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування.

Ворог застосував комбіновану тактику - безпілотники та балістичні ракети. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою.

