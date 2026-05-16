У Полтавській області внаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджено будинки та дитячий садок

Минулої ночі в Полтавському та Миргородському районах зафіксовано падіння ворожих безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних житлових будинків. На місцях подій працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих до екстрених служб не надходила.

У Полтаві через падіння уламків БпЛА також зафіксовано пошкодження приватних будинків за двома адресами та будівлі дитячого садка. Пожежі не виникло.

Станом на зараз звернень за медичною допомогою до лікарень громади не зафіксовано, повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Мешканців закликають у разі виявлення уламків або підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомляти ДСНС або поліцію.

Що передувало?

У ніч на 14 травня російські БпЛА типу "Герань-2" атакували Кременчук. Також місто було під ударом балістичних ракет.

"Унаслідок влучань у Кременчуці пошкоджено понад 10 транспортних засобів та складські приміщення автотранспортного підприємства.

У Кременчуцькому районі – два приватні будинки та господарчі споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами автобус у Херсоні. За добу - 1 людина загинула, ще 23 - поранено