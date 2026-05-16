Новини Атаки безпілотників на Херсон
Окупанти атакували дронами автобус у Херсоні. За добу - одна людина загинула, 23 - поранено

Атаковано маршрутку у Приморському

Зранку 16 травня російські окупанти здійснили атаку з безпілотника по маршрутному мікроавтобусу в центральній частині Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

За попередньою інформацією, транспортний засіб зазнав пошкоджень.  Поранень зазнав водій автобуса.

У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг.

Він у лікарні, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Обстріли області за добу

Минулої доби російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків, повідомив начальник ОВА Олександр ПРокудін.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 23 - дістали поранення.

Хіба мацкалячі нелюді мають право на існування?!
16.05.2026 08:40 Відповісти
Голова євробачення, вебінале, фіцо, каже, що так, щерадять пронятися руським духом.
16.05.2026 08:47 Відповісти
 
 