Окупанти атакували дронами автобус у Херсоні. За добу - одна людина загинула, 23 - поранено

Зранку 16 травня російські окупанти здійснили атаку з безпілотника по маршрутному мікроавтобусу в центральній частині Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

За попередньою інформацією, транспортний засіб зазнав пошкоджень. Поранень зазнав водій автобуса.

У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг.

Він у лікарні, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Обстріли області за добу

Минулої доби російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків, повідомив начальник ОВА Олександр ПРокудін.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 23 - дістали поранення.

