Окупанти атакували дронами автобус у Херсоні. За добу - одна людина загинула, 23 - поранено
Зранку 16 травня російські окупанти здійснили атаку з безпілотника по маршрутному мікроавтобусу в центральній частині Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
За попередньою інформацією, транспортний засіб зазнав пошкоджень. Поранень зазнав водій автобуса.
У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення ніг.
Він у лікарні, стан оцінюють як середньої тяжкості.
Обстріли області за добу
Минулої доби російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 19 приватних будинків, повідомив начальник ОВА Олександр ПРокудін.
Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівку швидкої, мікроавтобуси та приватні автомобілі.
Через російську агресію одна людина загинула, ще 23 - дістали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль