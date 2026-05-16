Оккупанты атаковали дронами автобус в Херсоне. За сутки - 1 человек погиб, еще 23 - ранены

Утром 16 мая российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному микроавтобусу в центральной части Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

По предварительной информации, транспортное средство получило повреждения. Поранения получил водитель автобуса.

У него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, осколочные ранения ног.

Он находится в больнице, состояние оценивается как средней тяжести.

Обстрелы области за сутки

За прошедшие сутки российские военные обстреливали социальную инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 19 частных домов, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Также оккупанты повредили административное здание, машину скорой помощи, микроавтобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 23 получили ранения.

