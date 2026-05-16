РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Атаки беспилотников на Херсон
314 2

Оккупанты атаковали дронами автобус в Херсоне. За сутки - 1 человек погиб, еще 23 - ранены

Атакована маршрутка в Приморском

Утром 16 мая российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному микроавтобусу в центральной части Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, транспортное средство получило повреждения. Поранения получил водитель автобуса.

У него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, осколочные ранения ног.

Он находится в больнице, состояние оценивается как средней тяжести.

Обстрелы области за сутки

За прошедшие сутки российские военные обстреливали социальную инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 19 частных домов, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Также оккупанты повредили административное здание, машину скорой помощи, микроавтобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 23 получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг более 20 раз атаковал Днепропетровскую область дронами и артиллерией: есть пострадавший. ФОТО

Автор: 

маршрутки (539) обстрел (32618) Херсон (3300) автобус (124) Херсонская область (5671) Херсонский район (862)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба мацкалячі нелюді мають право на існування?!
показать весь комментарий
16.05.2026 08:40 Ответить
Голова євробачення, вебінале, фіцо, каже, що так, щерадять пронятися руським духом.
показать весь комментарий
16.05.2026 08:47 Ответить
 
 