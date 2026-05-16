В Полтавской области в результате падения вражеских БПЛА повреждены дома и детский сад
Прошлой ночью в Полтавском и Миргородском районах зафиксировано падение вражеских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.
По его словам, в результате инцидента повреждены несколько частных жилых домов. На местах происшествий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.
В Полтаве из-за падения обломков БПЛА также зафиксированы повреждения частных домов по двум адресам и здания детского сада. Пожара не возникло.
На данный момент обращений за медицинской помощью в больницы общины не зафиксировано, сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
Жителей призывают в случае обнаружения обломков или подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать в ГСЧС или полицию.
Что предшествовало?
В ночь на 14 мая российские БПЛА типа "Герань-2" атаковали Кременчуг. Также город подвергся ударам баллистических ракет.
"В результате попаданий в Кременчуге повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.
В Кременчугском районе – два частных дома и хозяйственные постройки.
І після цього кацапня хоче, щоб ми їх "уважали" та "любили"?!!!