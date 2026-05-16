РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине
545 2

В Полтавской области в результате падения вражеских БПЛА повреждены дома и детский сад

шахеди

Прошлой ночью в Полтавском и Миргородском районах зафиксировано падение вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в результате инцидента повреждены несколько частных жилых домов. На местах происшествий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

В Полтаве из-за падения обломков БПЛА также зафиксированы повреждения частных домов по двум адресам и здания детского сада. Пожара не возникло.

На данный момент обращений за медицинской помощью в больницы общины не зафиксировано, сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Жителей призывают в случае обнаружения обломков или подозрительных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать в ГСЧС или полицию.

Что предшествовало?

В ночь на 14 мая российские БПЛА типа "Герань-2" атаковали Кременчуг. Также город подвергся ударам баллистических ракет.

"В результате попаданий в Кременчуге повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.

В Кременчугском районе – два частных дома и хозяйственные постройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали дронами автобус в Херсоне. За сутки – 1 человек погиб, еще 23 – ранены

Автор: 

обстрел (32618) Тахтаулове (791) Полтавская область (1395) Миргородский район (24) Полтавский район (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бл*дь! Мої внуки вже стали "дітьми підземелля"... Будучи в дитсадку, в деякі дні перебувають у бомбосховищі дитсадка більше, ніж у приміщеннях садочка, чи на прогулянках... Навіть свято "випускного" організовували в бомбосховищі...
І після цього кацапня хоче, щоб ми їх "уважали" та "любили"?!!!
показать весь комментарий
16.05.2026 09:06 Ответить
Дуже боляче, за скалічене дитинство...(
показать весь комментарий
16.05.2026 09:25 Ответить
 
 