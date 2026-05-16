Обстрел Полтавщины 5 мая: в больнице скончался сотрудник "Нафтогаза" Сергей Клименко

В Полтавской области увеличилось число погибших в результате российского нападения 5 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

"К сожалению, в больнице скончался человек, получивший ранения в результате вражеской атаки 5 мая. Число погибших возросло до пяти человек", - говорится в сообщении.

В Группе "Нафтогаз" подтвердили смерть своего сотрудника.

"В больнице скончался 59-летний Сергей Клименко, машинист холодильных установок "Нафтогаза". Он получил тяжелые ранения в ночь с 4 на 5 мая в Полтавской области, когда россияне целенаправленно нанесли удар по спасателям ГСЧС и работникам "Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи до последнего боролись за его жизнь, мужчина перенес много операций, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.



"После его смерти количество погибших сотрудников "Нафтогаза" в результате этой атаки возросло до четырех. В ту ночь погибли наши коллеги Александр Козин, Юрий Мусиенко и Михаил Дуб", - отметили в компании.

В настоящее время еще семеро сотрудников "Нафтогаза" находятся в больнице.



С начала полномасштабного вторжения россияне убили 324 сотрудника Группы "Нафтогаз".

Удары по Полтавской области в ночь с 4 на 5 мая

В ночь на 5 мая российские войска атаковали газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях. Есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения.

Враг применил комбинированную тактику - беспилотники и баллистические ракеты. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, противник нанес удар по людям ракетой.

