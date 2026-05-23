Росіяни масовано атакують об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині: є масштабні пожежі, пошкоджено обладнання

Понад добу російські війська масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській і Полтавській областях.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо

Зазначається, що є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.



Персонал встигли евакуювати.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Також читайте: РФ вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині

Ситуація складна

У компанії наголошують, що ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.

Також читайте: Обстріл Полтавщини 5 травня: у лікарні помер працівник "Нафтогазу" Сергій Клименко