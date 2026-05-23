Росіяни масовано атакують об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині: є масштабні пожежі, пошкоджено обладнання
Понад добу російські війська масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській і Полтавській областях.
Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.
Персонал встигли евакуювати.
На місцях працюють усі відповідні служби.
Ситуація складна
У компанії наголошують, що ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.
