Новини
Росіяни масовано атакують об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині: є масштабні пожежі, пошкоджено обладнання

Удари по Нафтогазу

Понад добу російські війська масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській і Полтавській областях.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

Персонал встигли евакуювати.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Ситуація складна

У компанії наголошують, що ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.

А чому? А тому що на потужності з виробництва "шахедів" на кацапстані всім похер. Адже шоу з палаючими бочками виглядає набагато ефектніше.
23.05.2026 16:55 Відповісти
с такими темпами можем и летом быть без газа
23.05.2026 17:12 Відповісти
 
 