Женская сборная Украины по волейболу проиграла третий матч в Лиге наций

Женская сборная Украины по волейболу потерпела третье поражение в дебютном турнире Лиги наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Поражение в пяти сетах и последующие матчи

В четвертом туре команда Украины проиграла сборной Франции в заключительном матче первой игровой недели, который проходил в канадском Квебеке.

Украинки уступили в тай-брейке со счетом 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15).

С 17 по 21 июня сборная Украины продолжит выступление в Таиланде. Команда сыграет против хозяек турнира, а также сборных Польши, Нидерландов и Болгарии.

Завершающая игровая неделя состоится с 8 по 12 июля в Гонконге. Там украинские волейболистки встретятся с командами Италии, Китая, Бельгии и Доминиканской Республики.

На старте турнира Украина проиграла сборной США со счетом 0:3, затем победила Германию 3:2 и уступила Японии 1:3.