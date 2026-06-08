РФ атаковала Одессу, когда люди ждали транспорт на остановке: трое пострадавших (обновлено)
Утром 8 июня российские войска атаковали Одессу. По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Люди ждали транспорт на остановке. Их госпитализировали с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.
Обстоятельства уточняются
В настоящее время информация о последствиях удара уточняется. На месте работают соответствующие службы, устанавливаются масштабы повреждений и детали инцидента.
Обновление
Впоследствии Лысак сообщил, что в результате утренней атаки пострадали три человека. 2 женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутки.
"Все с осколочными ранениями доставлены в медучреждение, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также побит транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт.
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