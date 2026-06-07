Последствия атаки дронов РФ на Одесчину: в Одессе ранен мужчина, повреждена гражданская инфраструктура в Черноморске. ФОТОрепортаж

Этой ночью враг вновь массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Одессе

В Одессе в результате вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания. К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное.

Удар по Черноморску

В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, а также здание на территории храма. Повреждения получили также два грузовых автомобиля.

Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской громады. Пострадавших нет.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и нанесенных повреждениях.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Одессу: разрушено нежилое здание.

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