Последствия атаки дронов РФ на Одесчину: в Одессе ранен мужчина, повреждена гражданская инфраструктура в Черноморске. ФОТОрепортаж
Этой ночью враг вновь массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Одессе
В Одессе в результате вражеской атаки произошло возгорание нежилого здания. К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное.
Удар по Черноморску
В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, а также здание на территории храма. Повреждения получили также два грузовых автомобиля.
Зафиксированы повреждения жилых домов и на территории Черноморской громады. Пострадавших нет.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и нанесенных повреждениях.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Одессу: разрушено нежилое здание.
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