Восемь работников пострадали после ракетного удара по логистическому объекту в Одесской области

Российские войска атаковали объект инфраструктуры, обеспечивающий логистику в Одесской области. В результате удара пострадали восемь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсетях глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

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Под удар попал логистический объект

По словам Сухомлина, российские военные выпустили по объекту две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

В результате атаки ранения получили восемь дорожных рабочих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Во время обстрела также была повреждена дорожная техника, которая работала на объекте.

По информации агентства, часть этой техники является уникальной для Украины и использовалась для выполнения работ на важном инфраструктурном объекте.

Работы придется отложить

Завершить работы на объекте планировали до конца июня.

Однако из-за последствий ракетного удара сроки выполнения придется перенести как минимум на месяц.

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