Восемь работников пострадали после ракетного удара по логистическому объекту в Одесской области
Российские войска атаковали объект инфраструктуры, обеспечивающий логистику в Одесской области. В результате удара пострадали восемь человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в соцсетях глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.
Под удар попал логистический объект
По словам Сухомлина, российские военные выпустили по объекту две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.
В результате атаки ранения получили восемь дорожных рабочих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Во время обстрела также была повреждена дорожная техника, которая работала на объекте.
По информации агентства, часть этой техники является уникальной для Украины и использовалась для выполнения работ на важном инфраструктурном объекте.
Работы придется отложить
Завершить работы на объекте планировали до конца июня.
Однако из-за последствий ракетного удара сроки выполнения придется перенести как минимум на месяц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль