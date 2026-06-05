РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: разрушен дом, возник пожар. ФОТО

В ночь на 5 июня российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Одесском районе в результате попадания БПЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар.



Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. В результате попадания БПЛА возник пожар в пустом складском здании и оборудовании", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки никто не пострадал.

На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий.

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