РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: разрушен дом, возник пожар. ФОТО
В ночь на 5 июня российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Одесском районе в результате попадания БПЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар.
Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. В результате попадания БПЛА возник пожар в пустом складском здании и оборудовании", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки никто не пострадал.
На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий.
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