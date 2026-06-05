Удари по Херсонщині: 2 людини загинули, ще 17 - дістали поранення, з них - 1 дитина

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Бургунка, Антонівка, Станіслав, Архангельське, Білозерка, Біляївка, Зимівник, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Надіївка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Осокорівка, Петропавлівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Раківка, Республіканець, Садове, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Трифонівка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Широка Балка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, автівку швидкої, спецтехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Читайте також: Атака на авто швидкої допомоги в Херсоні: постраждали троє медиків