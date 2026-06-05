Удары по Херсонской области: 2 человека погибли, еще 17 получили ранения, в том числе 1 ребенок

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Бургунка, Антоновка, Станислав, Архангельское, Белозерка, Беляевка, Зимовник, Змиевка, Ивановка, Кизомыс, Камышаны, Костырка, Кучерское, Львово, Никольское, Михайловка, Надиевка, Новая Каменка, Нововоронцовка, Нововоскресенское, Осокоровка, Петропавловка, Понятовка, Приднепровское, Приозерное, Раковка, Республиканец, Садовое, Тараса Шевченко, Токаровка, Томина Балка, Трифоновка, Тягинка, Урожайное, Крещеновка, Широкая Балка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, машину скорой помощи, спецтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 17 получили ранения, из них - 1 ребенок.

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