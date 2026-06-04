Атака на автомобиль скорой помощи в Херсоне: пострадали трое медиков
4 июня в Днепровском районе Херсона российские оккупанты обстреляли машину скорой помощи на территории больницы. В результате обстрела пострадали медицинские работники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.
"Российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали машину "скорой" на территории одной из больниц Днепровского района Херсона", — говорится в сообщении.
Пострадавшие
- Во время выполнения служебных обязанностей пострадали двое медицинских работников — 64-летняя женщина и мужчина 65 лет. У обоих — контузии и минно-взрывные травмы.
- В больницу обратилась 45-летняя женщина, у которой диагностировали контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В момент атаки вражеского беспилотника она находилась в кабинете.
Повреждения
Служебный автомобиль также получил повреждения — выбиты лобовое и заднее стекла, обломками пробиты двери.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий04.06.2026 18:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Егор Кузнецов
показать весь комментарий04.06.2026 18:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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