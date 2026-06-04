Атака на автомобиль скорой помощи в Херсоне: пострадали трое медиков

4 июня в Днепровском районе Херсона российские оккупанты обстреляли машину скорой помощи на территории больницы. В результате обстрела пострадали медицинские работники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

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"Российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали машину "скорой" на территории одной из больниц Днепровского района Херсона", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

Во время выполнения служебных обязанностей пострадали двое медицинских работников — 64-летняя женщина и мужчина 65 лет. У обоих — контузии и минно-взрывные травмы.

В больницу обратилась 45-летняя женщина, у которой диагностировали контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В момент атаки вражеского беспилотника она находилась в кабинете.

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Повреждения

Служебный автомобиль также получил повреждения — выбиты лобовое и заднее стекла, обломками пробиты двери.

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