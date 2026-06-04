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Новости Обстрелы Херсона
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Атака на автомобиль скорой помощи в Херсоне: пострадали трое медиков

В Херсоне пострадали медработники после удара по больнице

4 июня в Днепровском районе Херсона российские оккупанты обстреляли машину скорой помощи на территории больницы. В результате обстрела пострадали медицинские работники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

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"Российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали машину "скорой" на территории одной из больниц Днепровского района Херсона", — говорится в сообщении.

Пострадавшие

  • Во время выполнения служебных обязанностей пострадали двое медицинских работников — 64-летняя женщина и мужчина 65 лет. У обоих — контузии и минно-взрывные травмы.
  • В больницу обратилась 45-летняя женщина, у которой диагностировали контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В момент атаки вражеского беспилотника она находилась в кабинете.

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Повреждения

Служебный автомобиль также получил повреждения — выбиты лобовое и заднее стекла, обломками пробиты двери.

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Херсон (3323) скорая (369) Херсонская область (5710) Херсонский район (886)
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Верещучка з шмигалем, зеленським і даниловим та РНБОУ, зхвильовані??
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04.06.2026 18:01 Ответить
напад на авто з хрестом це ж військовий злочин чи ні??вранці імпотенти з оон зберуться чи знов не помітять??
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04.06.2026 18:06 Ответить
 
 