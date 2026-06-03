Удары по Херсонщине: известно об одном погибшем и 20 раненых, из них 1 - ребенок. ВИДЕО

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За последние сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Раковка, Львовские Отрубы, Веровка, Красносельское, Дудчаны, Белозерка, Таврическое, Вольное, Новоселка, Тараса Шевченко, Крещеновка, Томарино, Урожайное, Антоновка, Бургунка, Гавриловка, Кизомыс, Камышаны, Никольское, Михайловка, Новоалександровка, Приднепровское, Садовое, Станислав, Софиевка, Токаревка, Широкая Балка, Томина Балка, Нововоронцовка, Ромашково, Разлив, Новодмитровка, Ивановка, Львово, Тягинка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, газопровод, сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 19 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Обстрел Херсона

Впоследствии стало известно, что сегодня утром россияне унесли жизнь еще одного жителя Херсона. В результате атаки российского дрона на Днепровский район города смертельные ранения получил мужчина, личность которого сейчас устанавливают.

Российские захватчики продолжают использовать дроны для ударов по жилым кварталам Херсона.

Накануне вечером под ударом вражеского БПЛА оказался один из многоквартирных домов в Корабельном районе города. Существенно повреждены остекление здания, балконы и внутренние помещения одной из квартир. Также после попадания вспыхнул пожар.

Сегодня за помощью к медикам обратился 59-летний мужчина, пострадавший в результате этой атаки. У него диагностировали акубаротравму и отравление угарным газом. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

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