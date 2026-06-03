Удари по Херсонщині: відомо про одного загиблого та 20 поранених, з них 1 - дитина. ВIДЕО

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Львівські Отруби, Вірівка, Красносільське, Дудчани, Білозерка, Таврійське, Вільне, Новосілка, Тараса Шевченка, Хрещенівка, Томарине, Урожайне, Антонівка, Бургунка, Гаврилівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Широка Балка, Томина Балка, Нововоронцовка, Ромашкове, Розлив, Новодмитрівка, Іванівка, Львове, Тягинка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 25 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарську споруду, газопровід, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Обстріл Херсона

Згодом стало відомо, що сьогодні вранці росіяни обірвали життя ще одного мешканця Херсона. Внаслідок атаки російського дрона на Дніпровський район міста смертельні поранення дістав чоловік, особу якого нині встановлюють.

Російські загарбники не припиняють використовувати дрони для ударів по житловим кварталам Херсона.

Напередодні ввечері під ударом ворожого БпЛА опинився один із багатоквартирних будинків у Корабельному районі міста. Суттєво пошкоджено скління будівлі, балкони та внутрішні приміщення однієї з квартир. Також після влучання спалахнула пожежа.

Сьогодні до медиків по допомогу звернувся 59-річний чоловік, який постраждав внаслідок цієї атаки. У нього діагностували акубаротравму та отруєння чадним газом. Потерпілому призначили амбулаторне лікування.

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