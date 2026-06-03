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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 368 040 (+1 130 за добу), 11 974 танки, 43 172 артсистеми, 24 673 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 368 040 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 368 040 (+1130) осіб 
  • танків - 11 974 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 673 (+7) од.
  • артилерійських систем - 43 172 (+60) од.
  • РСЗВ - 1 826 (+5) од.
  • засоби ППО - 1 403 (+3) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 548 (+6) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 325 615 (+1853) од.
  • крилаті ракети - 4 733 (+40) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 102 575 (+437) од.
  • спеціальна техніка - 4 245 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21181) Генштаб ЗС (8433) ліквідація (4776)
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Топ коментарі
+9
@ (мова оригіналу):
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
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03.06.2026 07:49 Відповісти
+8
Техніки намолотили - капець.
Результат радикального розширення кілл-зони.
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03.06.2026 07:20 Відповісти
+5
В Крыму разрешили хоронить за счет государства в картонных гробах

17.04.2026
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03.06.2026 07:40 Відповісти
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Техніки намолотили - капець.
Результат радикального розширення кілл-зони.
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03.06.2026 07:20 Відповісти
В Крыму разрешили хоронить за счет государства в картонных гробах

17.04.2026
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03.06.2026 07:40 Відповісти
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03.06.2026 07:39 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
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03.06.2026 07:49 Відповісти
Гут,зер гут.
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03.06.2026 08:11 Відповісти
У Корнея Чуковского есть одна малоизвестная сказка "Одолеем Бармалея".
Она написана в 1942 году и вышла в "Пионерской правде".
Ощущение, что читаешь текущую сводку с фронта.

Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»
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03.06.2026 08:35 Відповісти
Перформанс до економічного форуму, який там в 17 кілометрах від місця подій проходитиме.
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03.06.2026 09:14 Відповісти
Рсзв та ппо знову радує 👏
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03.06.2026 07:50 Відповісти
Танки повзуть до ювілею.
Логістика дві доби і майже тисяча - а навіщо вам машини коли бензину немає.
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03.06.2026 08:04 Відповісти
Рівно рік назад, на початку червня 2025 року, коли досягли 11000 танків, я написав що навряд чи ми досягнемо колись 12000. Я помилявся.
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03.06.2026 08:49 Відповісти
рсзо и пво - супер😀
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03.06.2026 08:18 Відповісти
Санітарниє патєрі))патєрь нєт))
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03.06.2026 08:23 Відповісти
І ППОшечки! 🛬💥💥💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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03.06.2026 08:24 Відповісти
Минув 4487 день москальсько-української війни.
527!!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта добре, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Відбито чергову масовану повітряну атаку. Загальна результативність ППО перевалила за 330 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 368 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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03.06.2026 08:38 Відповісти
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03.06.2026 08:40 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.06.2026 08:49 Відповісти
"Спеціальна" техніка - це віслюки?
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03.06.2026 09:16 Відповісти
 
 