Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 368 040 (+1 130 за добу), 11 974 танки, 43 172 артсистеми, 24 673 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 368 040 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 368 040 (+1130) осіб
- танків - 11 974 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 673 (+7) од.
- артилерійських систем - 43 172 (+60) од.
- РСЗВ - 1 826 (+5) од.
- засоби ППО - 1 403 (+3) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 548 (+6) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 325 615 (+1853) од.
- крилаті ракети - 4 733 (+40) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 102 575 (+437) од.
- спеціальна техніка - 4 245 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+9 Тонка червона лінія
показати весь коментар03.06.2026 07:49 Відповісти Посилання
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.06.2026 07:20 Відповісти Посилання
+5 Николай Водяной #461390
показати весь коментар03.06.2026 07:40 Відповісти Посилання
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Результат радикального розширення кілл-зони.
17.04.2026
"На данный момент точно известно о поражении 4 кораблей Балтийского флота в порту Кронштадт!
Возможно уничтожен фрегат Б-586 «Кронштадт» и эсминец "Адмирал Левченко".
Как минимум три попадания в нефтеналивном терминале.
Еще раз, Кронштадский порт - это отдельная история. Там поражен Кронштадский военный завод
Ну и Кронштадтский морской завод пострадал.
https://x.com/i/status/2062010341282701632 Крондштат, момент прилета."
Она написана в 1942 году и вышла в "Пионерской правде".
Ощущение, что читаешь текущую сводку с фронта.
Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над весёлыми сёлами,
Над полями стоит он весёлыми
И бормочет бессмысленным голосом:
«Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей -
Никого не щадить!»
А за ним крокодилы с гориллами,
С кабанами его тупорылыми
Повторяют и ночью и днём:
«Загрызём! Искалечим! Убьём!»
***
Но бой не стихает. И вот поутру
На тихой поляне в сосновом бору
Весёлое слышится радио:
«Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен,
Захватили десять дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед,
Нам досталися трофеи:
Сто четыре батареи,
Триста ящиков гранат,
Полевой аэростат
И сто двадцать миллионов
Нерасстрелянных патронов.
А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей:
«Не хотим служить бандиту,
А послужим Айболиту!»
Логістика дві доби і майже тисяча - а навіщо вам машини коли бензину немає.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
527!!!!! одиниць знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, арта добре, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Відбито чергову масовану повітряну атаку. Загальна результативність ППО перевалила за 330 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 368 000 це більше ніж все міське населення Омської області.