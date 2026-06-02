Батальйон SIGNUM уразив техніку окупантів у глибокому тилу: знищено танк, САУ, гармату та 10 автівок. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем відпрацювали по цілях противника в оперативній глибині оборони російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону завдали ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, які російське командування тривалий час вважало недосяжними для українських засобів ураження.

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Окрім логістики, оператори безпілотників системно знищують артилерію, бронетехніку та транспорт противника ще до їхнього залучення до бойових дій на передовій.

На кадрах зафіксовано знищення:

танка з особовим складом окупантів;

артилерійської гармати;

самохідної артилерійської установки;

замаскованої САУ;

10 одиниць автомобільної техніки.

У підрозділі наголошують, що для російських військ більше не існує безпечних районів на тимчасово окупованій території України, адже українські дрони дедалі частіше дістають ворога далеко за лінією фронту.

Відео бойової роботи оприлюднили військовослужбовці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем.

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