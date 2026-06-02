Батальон SIGNUM поразил технику оккупантов в глубоком тылу: уничтожены танк, САУ, орудие и 10 автомобилей. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли удары по целям противника в оперативной глубине обороны российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона нанесли удары по объектам на временно оккупированных территориях, которые российское командование долгое время считало недосягаемыми для украинских средств поражения.

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Помимо логистики, операторы беспилотников систематически уничтожают артиллерию, бронетехнику и транспорт противника еще до их привлечения к боевым действиям на передовой.

На кадрах зафиксировано уничтожение:

танка с личным составом оккупантов;

артиллерийского орудия;

самоходной артиллерийской установки;

замаскированной САУ;

10 единиц автомобильной техники.

В подразделении отмечают, что для российских войск больше не существует безопасных районов на временно оккупированной территории Украины, ведь украинские дроны все чаще добираются до врага далеко за линией фронта.

Видео боевой работы обнародовали военнослужащие батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем.

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