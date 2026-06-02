Оккупант пытался спасти раненого соратника у "колючки", но был ликвидирован снайпером 225-го ОШП. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка уничтожили двух российских военных, которые пытались прорваться через инженерные заграждения на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов приблизились к линии колючей проволоки во время попытки добраться до позиций Сил обороны.

Первого российского военного прицельным ударом ликвидировал украинский FPV-дрон недалеко от "колючки".

После этого его сообщник пытался поднять и эвакуировать раненого товарища, однако сделать это не смог.

Пока российский военный пытался сориентироваться и избежать дальнейших ударов, по нему открыл огонь снайпер 225-го отдельного штурмового полка.

В боевого эпизода оба оккупанта были ликвидированы.

Кадры украинские защитники обнародовали в соцсетях подразделения.

