Оккупант пытался спасти раненого соратника у "колючки", но был ликвидирован снайпером 225-го ОШП. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка уничтожили двух российских военных, которые пытались прорваться через инженерные заграждения на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов приблизились к линии колючей проволоки во время попытки добраться до позиций Сил обороны.

Первого российского военного прицельным ударом ликвидировал украинский FPV-дрон недалеко от "колючки".

После этого его сообщник пытался поднять и эвакуировать раненого товарища, однако сделать это не смог.

Пока российский военный пытался сориентироваться и избежать дальнейших ударов, по нему открыл огонь снайпер 225-го отдельного штурмового полка.

В боевого эпизода оба оккупанта были ликвидированы.

Кадры украинские защитники обнародовали в соцсетях подразделения.

армия РФ Гуляйполе уничтожение Запорожская область снайперы дроны Пологовский район 225-й ОШП
Приперся сюди воїн Ху.ла смерті знайти.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:34 Ответить
На подранка - старый способ.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:36 Ответить
Тут деякі любили розказувати що колючка і путанка рашистів не зупинить.
показать весь комментарий
02.06.2026 21:39 Ответить
 
 