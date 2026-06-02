Серия авиаударов по позициям РФ: украинские истребители выжгли укрепления и укрытия оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовали подборку кадров ударов украинской авиации по позициям российских войск на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударами оказались полевые укрепления, фортификационные сооружения, блиндажи, места сосредоточения личного состава и боекомплектов оккупантов.

Вследствие ударов уничтожены вражеские укрытия вместе с личным составом и запасами боеприпасов, которые находились внутри.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

