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Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Серія авіаударів по позиціях РФ: українські винищувачі випалили укріплення та схованки окупантів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили добірку кадрів ударів української авіації по позиціях російських військ на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами опинилися польові укріплення, фортифікаційні споруди, бліндажі, місця зосередження особового складу та боєкомплектів окупантів.

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Внаслідок уражень знищено ворожі укриття разом із особовим складом та запасами боєприпасів, які перебували всередині.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Автор: 

армія рф (21172) знищення (10264) бомбардування (364) ЗСУ (8760) Повітряні сили (3443) пілот (122) винищувач (131)
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Усім ПТАХАМ - ПТАХИ!!!! УКРАЇНСЬКІ!!!
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02.06.2026 21:05 Відповісти
Тобто замість того, щоб нарешті по-справжньому знищити ту дошкульну українську авіацію, русня лупить сотнями ракет та тисячами дронів - по житловим будинкам.
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02.06.2026 21:07 Відповісти
скільки там кацапів розібрано на молекули? кацапки ніколи не взнають...
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02.06.2026 21:21 Відповісти
Дуже прикольно. GBU-62 витрачати на окопи. По панськи, по багатому.
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02.06.2026 21:34 Відповісти
Дуже прикольно. GBU-62 витрачати на окопи. По панськи, по багатому.
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02.06.2026 21:36 Відповісти
Дали Українці, московітам прикурити!!
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02.06.2026 21:44 Відповісти
 
 