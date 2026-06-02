Серія авіаударів по позиціях РФ: українські винищувачі випалили укріплення та схованки окупантів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили добірку кадрів ударів української авіації по позиціях російських військ на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами опинилися польові укріплення, фортифікаційні споруди, бліндажі, місця зосередження особового складу та боєкомплектів окупантів.

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Внаслідок уражень знищено ворожі укриття разом із особовим складом та запасами боєприпасів, які перебували всередині.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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