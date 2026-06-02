Серія авіаударів по позиціях РФ: українські винищувачі випалили укріплення та схованки окупантів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили добірку кадрів ударів української авіації по позиціях російських військ на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами опинилися польові укріплення, фортифікаційні споруди, бліндажі, місця зосередження особового складу та боєкомплектів окупантів.
Внаслідок уражень знищено ворожі укриття разом із особовим складом та запасами боєприпасів, які перебували всередині.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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Владислав Сварчевський
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