Екіпаж українського катера з бортової гармати збив російський "Шахед" над узбережжям Одеси. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому екіпаж українського катера знищує російський ударний безпілотник типу "Шахед" над узбережжям Одеської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової атаки ворога бійці Сил оборони виявили повітряну ціль та відкрили по ній вогонь із бортової гармати.
На кадрах видно, як після серії точних пострілів російський дрон-камікадзе вибухає в повітрі.
У результаті майстерної бойової роботи "Шахед" був знищений ще на підльоті до узбережжя та не зміг досягти своєї цілі.
Топ коментарі
+4 AbOriginal_UA
показати весь коментар02.06.2026 20:20 Відповісти Посилання
+3 Nick Heinen
показати весь коментар02.06.2026 20:37 Відповісти Посилання
+1 Дорофеев Сергей
показати весь коментар02.06.2026 20:45 Відповісти Посилання
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Одеський порт русня вже брандерами атакувала.
Проблеми провести повітряну розвідку - немає.
Так що захочуть знищити - знищать.