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Новини Відео Атака безпілотників на Одесу Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Екіпаж українського катера з бортової гармати збив російський "Шахед" над узбережжям Одеси. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому екіпаж українського катера знищує російський ударний безпілотник типу "Шахед" над узбережжям Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової атаки ворога бійці Сил оборони виявили повітряну ціль та відкрили по ній вогонь із бортової гармати.

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На кадрах видно, як після серії точних пострілів російський дрон-камікадзе вибухає в повітрі.

У результаті майстерної бойової роботи "Шахед" був знищений ще на підльоті до узбережжя та не зміг досягти своєї цілі.

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Одеська область (4089) знищення (10264) атака (1585) ЗСУ (8760) Шахед (2239) катер (12)
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Топ коментарі
+4
Красені !!!
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02.06.2026 20:20 Відповісти
+3
Молодці!
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02.06.2026 20:37 Відповісти
+1
Уничтожение цели из скорострельных автоматических пушек калибром 20-35 мм требует ведения длительного огня на опережение, так как цель может маневрировать. Например, для уничтожения беспилотников вроде «Shahed-136» из зенитных танков Gepard расходуется от десятков до пары сотен снарядов на аппарат.Исторические данные: Во время Второй мировой войны, когда наведение осуществлялось визуально и с помощью простых оптических прицелов, для поражения одного бомбардировщика зенитной артиллерией требовались тысячи снарядов (для знаменитых немецких 88-мм зениток расход составлял от 3000 до 16000 выстрелов на самолет).
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02.06.2026 20:45 Відповісти
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Зачем об этом растрындякивать?
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02.06.2026 20:19 Відповісти
А про що можна "растрындякивать"? Про суцільну зраду?
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02.06.2026 20:43 Відповісти
Про збиття можна , про методи збиття - то нiц, i васька не чешись.
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02.06.2026 20:50 Відповісти
Таємна зброя - ЗУ-23-2.
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02.06.2026 21:09 Відповісти
На вiдео е прив`язка до локацii, як i тип катера. Такий корабель не йде далеко вiд цiеi локацii, а значить кацапи 100500 почнуть за ним охоту, охоту за платформою турильноi установки.
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02.06.2026 21:37 Відповісти
Це катер.
Одеський порт русня вже брандерами атакувала.
Проблеми провести повітряну розвідку - немає.
Так що захочуть знищити - знищать.
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02.06.2026 21:43 Відповісти
Як я зрозумів із цієї новини, у вас є претензії до телеграм-каналу «ЦензорНЕТ»?
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02.06.2026 21:37 Відповісти
Красені !!!
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02.06.2026 20:20 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
02.06.2026 20:37 Відповісти
Уничтожение цели из скорострельных автоматических пушек калибром 20-35 мм требует ведения длительного огня на опережение, так как цель может маневрировать. Например, для уничтожения беспилотников вроде «Shahed-136» из зенитных танков Gepard расходуется от десятков до пары сотен снарядов на аппарат.Исторические данные: Во время Второй мировой войны, когда наведение осуществлялось визуально и с помощью простых оптических прицелов, для поражения одного бомбардировщика зенитной артиллерией требовались тысячи снарядов (для знаменитых немецких 88-мм зениток расход составлял от 3000 до 16000 выстрелов на самолет).
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02.06.2026 20:45 Відповісти
Навіщо показали? Тепер стрілка у Київ заберуть
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02.06.2026 21:07 Відповісти
 
 