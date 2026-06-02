Ворожа "Буханка" з пальним всередині вибухнула після удару FPV-дрона спецпризначенців "Омега". ВIДЕО

Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" знищили автомобіль УАЗ "Буханка", який використовувався для забезпечення російських підрозділів на східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки в районі Попасної екіпаж "Крил Омеги" виявив рухому ціль та передав її координати для ураження.

Після супроводу автомобіля до роботи залучили ударний екіпаж 4-го окремого загону спеціального призначення "Омега".

FPV-дрон спецпризначенців завдав точного удару по автівці, а інший безпілотник зафільмував наслідки ураження.

Також додається, що так звана "Буханка" перевозила паливо до позицій окупантів.

У результаті влучання автомобіль вибухнув та був повністю знищений посеред дороги.

Кадри бойової роботи оприлюднені у соцмережах підрозділу.

