Ворожа "Буханка" з пальним всередині вибухнула після удару FPV-дрона спецпризначенців "Омега". ВIДЕО

Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" знищили автомобіль УАЗ "Буханка", який використовувався для забезпечення російських підрозділів на східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки в районі Попасної екіпаж "Крил Омеги" виявив рухому ціль та передав її координати для ураження.

Після супроводу автомобіля до роботи залучили ударний екіпаж 4-го окремого загону спеціального призначення "Омега".

FPV-дрон спецпризначенців завдав точного удару по автівці, а інший безпілотник зафільмував наслідки ураження.

Також додається, що так звана "Буханка" перевозила паливо до позицій окупантів.

У результаті влучання автомобіль вибухнув та був повністю знищений посеред дороги.

Кадри бойової роботи оприлюднені у соцмережах підрозділу.

армія рф (21172) спецпризначенці (255) знищення (10264) логістика (127) дрони (8318) Луганська область (4921) Сіверськодонецький район (27) Попасна (2)
Буханка наливайка
02.06.2026 18:26 Відповісти
бєнзавози тапєріча абмєльчалі.
02.06.2026 19:57 Відповісти
Ех, нажаль хробаки повискакували та полум'я трохи не дотяглося...
02.06.2026 18:29 Відповісти
На жаль-окремо..
02.06.2026 19:03 Відповісти
Красіво так... Тільки жаль свинособаки вціліли...
02.06.2026 18:32 Відповісти
Будемо молити Бога, щоб він допоміг Захисникам України цю потороч окупаційну, демосковізувати!!
02.06.2026 18:40 Відповісти
Так ось ти який, Зіроч Капалай!!!
02.06.2026 18:44 Відповісти
02.06.2026 18:48 Відповісти
Кацапи дізналися звідки виходить адреалін !
02.06.2026 20:13 Відповісти
 
 