Ворожа "Буханка" з пальним всередині вибухнула після удару FPV-дрона спецпризначенців "Омега". ВIДЕО
Бійці 1-го окремого загону спеціального призначення "Омега" знищили автомобіль УАЗ "Буханка", який використовувався для забезпечення російських підрозділів на східному напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки в районі Попасної екіпаж "Крил Омеги" виявив рухому ціль та передав її координати для ураження.
Після супроводу автомобіля до роботи залучили ударний екіпаж 4-го окремого загону спеціального призначення "Омега".
FPV-дрон спецпризначенців завдав точного удару по автівці, а інший безпілотник зафільмував наслідки ураження.
Також додається, що так звана "Буханка" перевозила паливо до позицій окупантів.
У результаті влучання автомобіль вибухнув та був повністю знищений посеред дороги.
Кадри бойової роботи оприлюднені у соцмережах підрозділу.
