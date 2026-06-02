Рашист зафільмував удар українського FPV-дрона по ворожій ББМ "Тигр" з вісьмома окупантами всередині. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий зафільмував момент удару українського FPV-дрона по броньованій машині "Тигр" у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бойовій машині перебувало щонайменше 8 рашистів.
У результаті ураження ББМ "Тигр" була зупинена та виведена з ладу, що унеможливило її подальше використання окупантами.
