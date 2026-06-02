490 1
Оператори дронів 23-ї бригади НГУ "Хортиця" за ніч знищили 20 ворожих безпілотників, які атакували Запоріжжя. ВIДЕО
Під час чергової масованої атаки на Запоріжжя в ніч з 1 на 2 червня пілоти-перехоплювачі 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України продемонстрували надвисоку ефективність. Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професіоналізму та злагодженим діям гвардійців удалося успішно ліквідувати одразу 20 повітряних загроз, які окупанти спрямували на житлові квартали та об'єкти інфраструктури обласного центру.
Протиповітряний бій тривав усю ніч, протягом якої українські захисники приземлили різноманітні типи ворожих безпілотних літальних апаратів. Зокрема, утішний рахунок знищених цілей нацгвардійців виглядає так:
-
10 ударних БпЛА типу "Shahed";
-
9 дронів-приманок типу "Гербера";
-
1 розвідувально-ударний БпЛА "Ланцет".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Liashenko #598365
показати весь коментар02.06.2026 11:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль