Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили найбільший нафтовий термінал Криму у Феодосії. ВIДЕО
Пілоти підрозділу Middle Strike 412-ї бригади Nemesis завдали удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 30 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки було уражено дві великі ємності з нафтопродуктами.
Дані дорозвідки підтвердили виникнення масштабної пожежі на території об'єкта.
Морський нафтовий термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафти та нафтопродуктів.
Резервуарний парк об'єкта здатний зберігати до 250 тисяч кубічних метрів пального.
Зазначається, що термінал відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російського угруповання військ на південному напрямку.
Після низки успішних ударів Сил оборони значна частина його інфраструктури вже була пошкоджена або знищена.
Кадри ураження нафтового терміналу оприлюднили військовослужбовці 412-ї бригади Nemesis.
