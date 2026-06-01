УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17271 відвідувач онлайн
Новини Відео Удари по Криму Атаки по нафтопереробній галузі РФ
1 122 3

Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили найбільший нафтовий термінал Криму у Феодосії. ВIДЕО

Пілоти підрозділу Middle Strike 412-ї бригади Nemesis завдали удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 30 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки було уражено дві великі ємності з нафтопродуктами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дані дорозвідки підтвердили виникнення масштабної пожежі на території об'єкта.

Морський нафтовий термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафти та нафтопродуктів.

Резервуарний парк об'єкта здатний зберігати до 250 тисяч кубічних метрів пального.

Зазначається, що термінал відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російського угруповання військ на південному напрямку.

Після низки успішних ударів Сил оборони значна частина його інфраструктури вже була пошкоджена або знищена.

Кадри ураження нафтового терміналу оприлюднили військовослужбовці 412-ї бригади Nemesis.

Дивіться також: Оприлюднено нові кадри знищення гелікоптерів Мі-28 та Мі-17 у тилу ворога. ВIДЕО

Дивіться також: СБС завдали ударів по полігонах армії РФ у глибокому тилу: під атакою опинилася 64-та бригада, причетна до злочинів у Бучі. ВIДЕО

Автор: 

нафта (6587) Феодосія (75) дрони (8307) Сили безпілотних систем (504) Феодосійський район (20) 412 полк Nemesis СБС (35) нафтобаза (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Айвазовського б тепер туди..яка натура..
показати весь коментар
01.06.2026 22:36 Відповісти
бархатний сєзон в разгарє..
показати весь коментар
01.06.2026 22:43 Відповісти
Нафтові термінали потрібно не "уражати", а спалювати вщент. Нафтовий дощ повинен випадати по всій параші, а не тільки в туапсе.
показати весь коментар
01.06.2026 22:51 Відповісти
 
 