СБС завдали ударів по полігонах армії РФ у глибокому тилу: під атакою опинилася 64-та бригада, причетна до злочинів у Бучі. ВIДЕО

Сили безпілотних систем провели серію ударів по військових об'єктах окупантів у глибокому тилу на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію в ніч на 30 травня здійснили пілоти 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" та 413-го окремого полку "Рейд" за координації Центру глибинного ураження СБС.

Цілі перебували на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Загалом зафіксовано 21 результативне влучання по об'єктах противника.

Уражені цілі противника

Однією з головних цілей став полігон поблизу Приморського Посаду в окупованій частині Запорізької області, який використовувала 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї армії РФ.

Саме цей підрозділ пов'язують із воєнними злочинами під час окупації Бучі у 2022 році. За попередніми даними, втрати противника становлять щонайменше 31 військовослужбовця: 9 ліквідованих, 9 поранених та 13 зниклих безвісти. Остаточні дані уточнюються.

Також ударів було завдано по полігону 3-ї армії РФ "Трьохізбєнка" поблизу Кряківки на тимчасово окупованій території Луганської області. Інформація про втрати противника на цьому об'єкті наразі уточнюється.

Окрім полігонів, оператори 20-ї бригади безпілотних систем "К-2" уразили газове сховище в районі Єнакієвого, а підрозділ "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" завдав ударів по логістичних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За даними СБС, операція стала черговим етапом системного знищення тилової інфраструктури противника та його військових об'єктів далеко за лінією фронту.

Кадри опубліковані у соцмережах.

