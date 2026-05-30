УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
5 676 9

Уражено танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі і Криму, - Мадяр. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 30 травня 2026 року, Сили безпілотних систем уразили танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі (Ростовська область Російської Федерації) та Феодосії (окупований Крим).

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі

За його словами, ніч проти 30 травня була запальною.

"Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника. "Нефтянка" не була виключеням. Нафто-різнобарвʼя цілей, окрім Іскандера та двох літаків Ту-142, сьогодні таке:

  • Нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза Таганрог, РФ
  • Нафтобаза "Курганнафтопродукт", н.п. Таганрог, Ростовська обл.
  • Морський нафтовий термінал, н.п. Феодосія, АР Крим", - уточнив Мадяр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони із написом "Поліція" на борту атакували три танкери "тіньового флоту" РФ поблизу берегів Туреччини. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.
  • Згодом стало відомо, що Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та танкер тіньового флоту РФ в порту Приморськ, - Зеленський

Автор: 

танкер (557) Бровді Роберт Мадяр (128) Сили безпілотних систем (504) Удари по РФ (988) нафтобаза (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍
показати весь коментар
30.05.2026 11:43 Відповісти
Ну це вдало у гості завітали. Податкова служба Бровді бадьро накладає штрафи на кацапів.
показати весь коментар
30.05.2026 11:45 Відповісти
"Санкції" від Роберта самі дієві
Щось не чутно від кацапів -"нам еті санкциі толька на пользу" - лише виття з Болот лунає.
показати весь коментар
30.05.2026 12:07 Відповісти
.. зараз зелений Верховний подумає ..що дуже велика участь Мад*яра у знищенні смердячих....і проведе так потрібну ротацію командного складу.... Не повинно бути більш поважаємих у війні і суспільстві ..ніж сам лідОр **********!!! Залужний з його командою і діями..яскравий приклад.
показати весь коментар
30.05.2026 13:34 Відповісти
Оскільки Таганрог це тимчасово окупована територія, то це просто знищення незаконної забудови...
показати весь коментар
30.05.2026 12:12 Відповісти
Ну, хто тепер скаже хоч щось погане на фірму Шухерманна? Ніхто. Зеля як нальотчик Козодуп, мужньо вражає, бореться, знищує, жене ворогів прямо до Камчатки. Без Зелі, якби був Боріга, ми б вже програли!! Все просто, Зелений Гейман веде до вироку ворогам, це всім очевидно, так що Свинарчуки мають сидіти і заздрити Незламишу зеленому. 3000 ракет вже якось і не потрібні, щоб не лякати надто вову бункерну, ну, ту яка лиса, а не ту яка заросла. Бо заросла вова потужна, а лиса - лузер. Це слід передати Трампу. Трамп поважає незламних і завжди підтримує тих хто за правду.
Так що забуваємо за Шулерманна і радіємо новим бідканням лаптів про незламну потужність нашого династичного Королька, ура товариші, бросаємо кеди вгору і дивимось за їх польотом, заодне і зволожимо рожі від незламної бошої роси. Трильйони дронів ховаючись в мільярдах дерев не залишать жодного шансу партньорам(як їх Подоляк називає), і вони одразу оголосять потужний мир, знищать путіна та віддадуть нам нарешті ту Камчатку.
(а потім Зеля прокидається та потужно скиглить про напад зі сторони Припідстров.я). тьху. ясно що в новині все добре, проте Зеля обіцяв інше. А не уколи в мізинець мамонту. А те що моосквічі закричать про оголошення миру, прямо до путіна, от на коліна стануть на мосту Нємцова, і ***** зразу розірве валізу нестерпним натиском страху.
показати весь коментар
30.05.2026 12:28 Відповісти
Отлично работают Мадьяр и его хлопци ракеты ждём, при чём ждать уже поднадоело, свисту много а толку пока мало...
показати весь коментар
30.05.2026 12:33 Відповісти
От що означає не паркетний генерал!Так тримати!
показати весь коментар
30.05.2026 12:40 Відповісти
Прекрасною російською мовою - e*бать, с#ка, нах!й. Я проста в а^уе.
показати весь коментар
31.05.2026 01:15 Відповісти
 
 