Уражено танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі і Криму, - Мадяр. ВIДЕО
У ніч проти суботи, 30 травня 2026 року, Сили безпілотних систем уразили танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі (Ростовська область Російської Федерації) та Феодосії (окупований Крим).
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
Нові деталі
За його словами, ніч проти 30 травня була запальною.
"Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника. "Нефтянка" не була виключеням. Нафто-різнобарвʼя цілей, окрім Іскандера та двох літаків Ту-142, сьогодні таке:
- Нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза Таганрог, РФ
- Нафтобаза "Курганнафтопродукт", н.п. Таганрог, Ростовська обл.
- Морський нафтовий термінал, н.п. Феодосія, АР Крим", - уточнив Мадяр.
Щось не чутно від кацапів -"нам еті санкциі толька на пользу" - лише виття з Болот лунає.
Так що забуваємо за Шулерманна і радіємо новим бідканням лаптів про незламну потужність нашого династичного Королька, ура товариші, бросаємо кеди вгору і дивимось за їх польотом, заодне і зволожимо рожі від незламної бошої роси. Трильйони дронів ховаючись в мільярдах дерев не залишать жодного шансу партньорам(як їх Подоляк називає), і вони одразу оголосять потужний мир, знищать путіна та віддадуть нам нарешті ту Камчатку.
(а потім Зеля прокидається та потужно скиглить про напад зі сторони Припідстров.я). тьху. ясно що в новині все добре, проте Зеля обіцяв інше. А не уколи в мізинець мамонту. А те що моосквічі закричать про оголошення миру, прямо до путіна, от на коліна стануть на мосту Нємцова, і ***** зразу розірве валізу нестерпним натиском страху.