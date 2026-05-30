Уражено танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі і Криму, - Мадяр. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 30 травня 2026 року, Сили безпілотних систем уразили танкер тіньового флоту РФ та нафтобази у Таганрозі (Ростовська область Російської Федерації) та Феодосії (окупований Крим).

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

Нові деталі

За його словами, ніч проти 30 травня була запальною.

"Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника. "Нефтянка" не була виключеням. Нафто-різнобарвʼя цілей, окрім Іскандера та двох літаків Ту-142, сьогодні таке:

Нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза Таганрог, РФ

Нафтобаза "Курганнафтопродукт", н.п. Таганрог, Ростовська обл.

Морський нафтовий термінал, н.п. Феодосія, АР Крим", - уточнив Мадяр.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.

Згодом стало відомо, що Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом.

