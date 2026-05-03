Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та танкер тіньового флоту РФ в порту Приморськ, - Зеленський

Уражено ракетний корабель "Каракурт" у російському порту Приморськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Мінус носій "калібрів"

"Мінус ще один російський носій "калібрів". Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!", - інформує Зеленський.

Що уражено?

За словами Зеленського, уражено ракетний корабель "Каракурт", також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

"Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів. За даними ЗМІ, ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО.

Також повідомлялося, що уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ.

