Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та танкер тіньового флоту РФ в порту Приморськ, - Зеленський
Уражено ракетний корабель "Каракурт" у російському порту Приморськ.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Мінус носій "калібрів"
"Мінус ще один російський носій "калібрів". Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!", - інформує Зеленський.
Що уражено?
За словами Зеленського, уражено ракетний корабель "Каракурт", також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.
"Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів. За даними ЗМІ, ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО.
- Також повідомлялося, що уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобі подобається чи НЕ подобається дивитися на палаючі сраки окупантів?
Дронарі 116-ї ОМБр ударним FPV-дроном відірвали обидві нижні кінцівки африканському найманцю РФ. ВIДЕО 18+ Джерело: https://censor.net/ua/v4001160
ми пахалі - я і трактор?..
прєзідєнт позитивних новин?..
Це ж балтійський флот?
Довго, як довго цього чекали....
🦢🍓♥️♥️🌷🌷
вава, ми усе записуємо у нотатничок...