Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та танкер тіньового флоту РФ в порту Приморськ, - Зеленський

Уражено ракетний корабель "Каракурт" у російському порту Приморськ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Мінус носій "калібрів"

"Мінус ще один російський носій "калібрів". Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!", - інформує Зеленський.

Що уражено?

За словами Зеленського, уражено ракетний корабель "Каракурт", також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

"Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України", - резюмує глава держави.

Приморськ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про пожежі в російському порту Приморськ після атаки дронів. За даними ЗМІ, ймовірно, уражено нафтоналивну інфраструктуру та ППО.
  • Також повідомлялося, що уражено два танкери російського тіньового флоту в акваторії порту Новоросійськ.

+30
ти краще про хатинку свою розкажи, про банду свою роскажи. Те, про що ти розповідаєшь робиться не тобою і не для тебе, і не завдяки тобі. Ти і твоє шобло яника переплюнув.
03.05.2026 14:41 Відповісти
+21
вава , прокоментуй , краще хто ж ті" вова і андрій" ? Чому умеров , зливав секретні данні міноборони, гр РФі Ізраїля Міндічу, в якого сеструха , пов'язана з рашистським генералом , на яких правах , " "подай-прінесі -почеши " , давав вказівки , кого призначати, послами?
03.05.2026 14:48 Відповісти
+14
Так написав це наче це він особисто вразив
03.05.2026 14:28 Відповісти
Та що ж це робиться...?!
03.05.2026 14:16 Відповісти
Це просто свято якесь !!!
03.05.2026 14:35 Відповісти
Вова, готовий потопити весь "тіньовий" флот расії, але єрмака- умерова не посадить...
03.05.2026 15:00 Відповісти
Это делать нельзя. За такой антисемитизм теперь 8 лет положено.
03.05.2026 18:45 Відповісти
от що старлінк боготворящій робить!
03.05.2026 14:17 Відповісти
сумніваюсь що шмакс це дозволить. Трамп тим паче.
03.05.2026 14:23 Відповісти
думаєте дрони туди на оптоволокні летять?
03.05.2026 14:38 Відповісти
В мене просте запитання Кожний день хтось піариться,чи бреше? Чому генштаб не підтверджує ці "враження"? Хорощі новини---коли ми не втрачаємо свої території і не рахуємо загиблих. Пора цей 95 квартал закрити Краще помовчати
03.05.2026 14:18 Відповісти
Відвертати увагу від пройопів це називається.Втратили шматок території,проте ось Вам в новині палаюча срака окупанта
03.05.2026 14:24 Відповісти
Prov,
тобі подобається чи НЕ подобається дивитися на палаючі сраки окупантів?
Дронарі 116-ї ОМБр ударним FPV-дроном відірвали обидві нижні кінцівки африканському найманцю РФ. ВIДЕО 18+ Джерело: https://censor.net/ua/v4001160
03.05.2026 14:39 Відповісти
Срака сракою. Орчиха нову видасть. Там тих срак ще з мільйонів сто. А території пішли.
03.05.2026 17:30 Відповісти
куди пішли? може б ти пішов........... воювати.
04.05.2026 08:26 Відповісти
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@28.719,60.340,14.000z FIRMS підтвердила, тому ГШ вважає що цього достатньо.
03.05.2026 14:34 Відповісти
Підтвердить, трохи поздєє. Коли сонцеликий на цьому пропіариться у всіх змі та інтернетах.
03.05.2026 16:19 Відповісти
Зеленський-речник ССО ГУР? Ну в принципі так. Той рівень.☝️
03.05.2026 14:21 Відповісти
Ну більшість муднаріду цієх маніпуляції не розуміють. А лідор у них асоціюватиметься тіко з потужними перемогами і незламними звершеннями. Це ж працює. Щонайменше половина потенційних виборців ******* любімого лідора - батька, організатора і натхненника всіх перемог. Слава вождю!
03.05.2026 16:23 Відповісти
міндіч наказав відволікати увагу, Найвеличніший Лідор змушений підпрацьовувати спікером ЗСУ
03.05.2026 14:22 Відповісти
Фіни бушують
03.05.2026 14:26 Відповісти
Генералісимус же
03.05.2026 14:29 Відповісти
Від слова "хер"
03.05.2026 14:37 Відповісти
Зеленський посилаючись на доповідь генерал-майора Євгенія Хмари
03.05.2026 14:30 Відповісти
Мародерство з міндічами цим не переб'єш.
03.05.2026 14:29 Відповісти
Слава ЗСУ!
03.05.2026 14:34 Відповісти
ну, і до чого тут уклоніст-мародер Зєлєнське?..
ми пахалі - я і трактор?..
прєзідєнт позитивних новин?..
03.05.2026 14:41 Відповісти
потужнічає
03.05.2026 14:45 Відповісти
100%
03.05.2026 14:44 Відповісти
Хотілося щоб це було у звіті Ген.штабу ,позавчора вражено чотири рашиські літаки всі говорят а в звіт не потрапили. Що до Зелі то він про що завгодно говорить окрім корупції своїх друзів.
03.05.2026 14:52 Відповісти
часу обмаль.президентом України потрібна зараз персона з яйцями.Залужний -Порошенко з їх бекграундом підходять.другий фронт.будь ласка,Володимир Олександрович,йдіть у відставку.Ви багато зробили.
03.05.2026 15:11 Відповісти
А як здоровьє пана Міндича , чого не каже.
03.05.2026 15:25 Відповісти
Таке враження що ураження відбулося аби зеля про це всім розказав
03.05.2026 15:29 Відповісти
А найвеличніший лідор племені не хоче так же миттєво реагувати на події на Донеччині, проблеми з мобілізацією та СЗЧ, проблемами в економіці та ВПК? Чи то йому не цікаво і "неначасі"? Може згадати про Міндіча, "Файр Поінт", 8млн дронів, 3тис ракет? Але ж знов буде - то "московитське ІПСО" і "не розхитуйте човен" бо "треба об'єднатися навколо найвеличнішого лідора", який привів своїх друзів/родичів/кумів/знайомих у владу, а вони вже крадуть так, наче живуть останній день (звісно, що діляться з потужним незламником). І, звісно, героїчний боневтік нічого про це не знає! Не знає, як з мільйонера (після подачок Бєні) став мультимільйонером на державній службі, не знає, що у нього є неруцхомість за кордоном, а нерухомість в Україні він продав ще до 24.02.22. Зовсім нічого не знає про "Династію"... І взагалі: він не Вова, а Вольдемар! Це все - не про нього, а про воВальцмана!
03.05.2026 15:49 Відповісти
Говорити про ураження військових одиниць - це не рівень президента країни, для цього існують інші люди. Коротше, членограй верзе все, що тільки може, аби збити з політичної теми.
03.05.2026 16:13 Відповісти
це якраз його рівень
03.05.2026 16:21 Відповісти
Ну, то може хтось з диванного спецназу подякує нашим воїнам, чи це впадлу? Каракурт-чорна вдова, однією менше, не кусатиме.
03.05.2026 18:24 Відповісти
Ммммм, гойда рулить )))
Це ж балтійський флот?
Довго, як довго цього чекали....
🦢🍓♥️♥️🌷🌷
03.05.2026 18:48 Відповісти
Зеленський намагається бути виключно рупором наших успіхів на фронті. У його промовах - "я наказав", "я узгодив", "я проконтролював", - створюється враження, що він єдиний архітектор успіхів і усіх перемог. Але чому мовчки оминаються втрати? Але чому він щодня не виходить і не доповідає, скільки квадратних кілометрів ми втратили, де просунувся ворог і які населені пункти окуповані? Що за однобокість? Кажуть, у перемоги багато батьків, а поразка - завжди сирота. А в нас "батько" всіх наших невдач і поразок намагається втиснутися в батьки кожного успіху....
03.05.2026 18:50 Відповісти
💯
03.05.2026 18:59 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, а яким боком до цих успіхів українського війська зеленський з його міндічами? Тобто, якби вони так нахабно не крали, то українські воїни не уразили б підарські цілі?
03.05.2026 20:53 Відповісти
буратінка готовий у сталінського Лєвітана перетворитися, аби усі забули про оборудки його друзів.
вава, ми усе записуємо у нотатничок...
04.05.2026 07:49 Відповісти
 
 