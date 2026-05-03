Поражен ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и танкер теневого флота РФ в порту Приморск, - Зеленский
Пострадал ракетный корабль "Каракурт" в российском порту Приморск.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Минус носитель "Калибров"
"Минус еще один российский носитель "Калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!", - сообщает Зеленский.
Что поражено?
По словам Зеленского, поражен ракетный корабль "Каракурт", а также сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.
"Значительные повреждения нанесены также и инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой наш результат ограничивает российский военный потенциал. Согласовал со Службой безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к расширению масштабов наших оборонительных операций. Спасибо всем, кто сражается ради Украины", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.
- Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.
