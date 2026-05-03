Поражен ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и танкер теневого флота РФ в порту Приморск, - Зеленский

Пострадал ракетный корабль "Каракурт" в российском порту Приморск.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Минус носитель "Калибров"

"Минус еще один российский носитель "Калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!", - сообщает Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен подсанкционный танкер "MARQUISE" вблизи Туапсе, - Генштаб

Что поражено?

По словам Зеленского, поражен ракетный корабль "Каракурт", а также сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

"Значительные повреждения нанесены также и инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой наш результат ограничивает российский военный потенциал. Согласовал со Службой безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к расширению масштабов наших оборонительных операций. Спасибо всем, кто сражается ради Украины", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.

Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.

Читайте также: Поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО врага в оккупированном Крыму, - СБУ