6 840 41

Поражен ракетный корабль "Каракурт", сторожевой катер и танкер теневого флота РФ в порту Приморск, - Зеленский

Пострадал ракетный корабль "Каракурт" в российском порту Приморск.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Минус носитель "Калибров"

"Минус еще один российский носитель "Калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!", - сообщает Зеленский.

Что поражено?

По словам Зеленского, поражен ракетный корабль "Каракурт", а также сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

"Значительные повреждения нанесены также и инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой наш результат ограничивает российский военный потенциал. Согласовал со Службой безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к расширению масштабов наших оборонительных операций. Спасибо всем, кто сражается ради Украины", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о пожарах в российском порту Приморск после атаки дронов. По данным СМИ, вероятно, поражена нефтеналивная инфраструктура и ПВО.
  • Также сообщалось, что поражены два танкера российского теневого флота в акватории порта Новороссийск.

Зеленський Владимир корабль СБУ танкер Приморск
Топ комментарии
+29
ти краще про хатинку свою розкажи, про банду свою роскажи. Те, про що ти розповідаєшь робиться не тобою і не для тебе, і не завдяки тобі. Ти і твоє шобло яника переплюнув.
03.05.2026 14:41 Ответить
+20
вава , прокоментуй , краще хто ж ті" вова і андрій" ? Чому умеров , зливав секретні данні міноборони, гр РФі Ізраїля Міндічу, в якого сеструха , пов'язана з рашистським генералом , на яких правах , " "подай-прінесі -почеши " , давав вказівки , кого призначати, послами?
03.05.2026 14:48 Ответить
+14
Так написав це наче це він особисто вразив
03.05.2026 14:28 Ответить
Та що ж це робиться...?!
03.05.2026 14:16 Ответить
Це просто свято якесь !!!
03.05.2026 14:35 Ответить
Вова, готовий потопити весь "тіньовий" флот расії, але єрмака- умерова не посадить...
03.05.2026 15:00 Ответить
Это делать нельзя. За такой антисемитизм теперь 8 лет положено.
03.05.2026 18:45 Ответить
от що старлінк боготворящій робить!
03.05.2026 14:17 Ответить
сумніваюсь що шмакс це дозволить. Трамп тим паче.
03.05.2026 14:23 Ответить
думаєте дрони туди на оптоволокні летять?
03.05.2026 14:38 Ответить
В мене просте запитання Кожний день хтось піариться,чи бреше? Чому генштаб не підтверджує ці "враження"? Хорощі новини---коли ми не втрачаємо свої території і не рахуємо загиблих. Пора цей 95 квартал закрити Краще помовчати
03.05.2026 14:18 Ответить
Відвертати увагу від пройопів це називається.Втратили шматок території,проте ось Вам в новині палаюча срака окупанта
03.05.2026 14:24 Ответить
Prov,
тобі подобається чи НЕ подобається дивитися на палаючі сраки окупантів?
Дронарі 116-ї ОМБр ударним FPV-дроном відірвали обидві нижні кінцівки африканському найманцю РФ. ВIДЕО 18+ Джерело: https://censor.net/ua/v4001160
03.05.2026 14:39 Ответить
Срака сракою. Орчиха нову видасть. Там тих срак ще з мільйонів сто. А території пішли.
03.05.2026 17:30 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@28.719,60.340,14.000z FIRMS підтвердила, тому ГШ вважає що цього достатньо.
03.05.2026 14:34 Ответить
Підтвердить, трохи поздєє. Коли сонцеликий на цьому пропіариться у всіх змі та інтернетах.
03.05.2026 16:19 Ответить
Зеленський-речник ССО ГУР? Ну в принципі так. Той рівень.☝️
03.05.2026 14:21 Ответить
Ну більшість муднаріду цієх маніпуляції не розуміють. А лідор у них асоціюватиметься тіко з потужними перемогами і незламними звершеннями. Це ж працює. Щонайменше половина потенційних виборців ******* любімого лідора - батька, організатора і натхненника всіх перемог. Слава вождю!
03.05.2026 16:23 Ответить
міндіч наказав відволікати увагу, Найвеличніший Лідор змушений підпрацьовувати спікером ЗСУ
03.05.2026 14:22 Ответить
Фіни бушують
03.05.2026 14:26 Ответить
Генералісимус же
03.05.2026 14:29 Ответить
Від слова "хер"
03.05.2026 14:37 Ответить
Зеленський посилаючись на доповідь генерал-майора Євгенія Хмари
03.05.2026 14:30 Ответить
Мародерство з міндічами цим не переб'єш.
03.05.2026 14:29 Ответить
Слава ЗСУ!
03.05.2026 14:34 Ответить
ну, і до чого тут уклоніст-мародер Зєлєнське?..
ми пахалі - я і трактор?..
прєзідєнт позитивних новин?..
03.05.2026 14:41 Ответить
потужнічає
03.05.2026 14:45 Ответить
100%
03.05.2026 14:44 Ответить
Хотілося щоб це було у звіті Ген.штабу ,позавчора вражено чотири рашиські літаки всі говорят а в звіт не потрапили. Що до Зелі то він про що завгодно говорить окрім корупції своїх друзів.
03.05.2026 14:52 Ответить
часу обмаль.президентом України потрібна зараз персона з яйцями.Залужний -Порошенко з їх бекграундом підходять.другий фронт.будь ласка,Володимир Олександрович,йдіть у відставку.Ви багато зробили.
03.05.2026 15:11 Ответить
А як здоровьє пана Міндича , чого не каже.
03.05.2026 15:25 Ответить
Таке враження що ураження відбулося аби зеля про це всім розказав
03.05.2026 15:29 Ответить
А найвеличніший лідор племені не хоче так же миттєво реагувати на події на Донеччині, проблеми з мобілізацією та СЗЧ, проблемами в економіці та ВПК? Чи то йому не цікаво і "неначасі"? Може згадати про Міндіча, "Файр Поінт", 8млн дронів, 3тис ракет? Але ж знов буде - то "московитське ІПСО" і "не розхитуйте човен" бо "треба об'єднатися навколо найвеличнішого лідора", який привів своїх друзів/родичів/кумів/знайомих у владу, а вони вже крадуть так, наче живуть останній день (звісно, що діляться з потужним незламником). І, звісно, героїчний боневтік нічого про це не знає! Не знає, як з мільйонера (після подачок Бєні) став мультимільйонером на державній службі, не знає, що у нього є неруцхомість за кордоном, а нерухомість в Україні він продав ще до 24.02.22. Зовсім нічого не знає про "Династію"... І взагалі: він не Вова, а Вольдемар! Це все - не про нього, а про воВальцмана!
03.05.2026 15:49 Ответить
Говорити про ураження військових одиниць - це не рівень президента країни, для цього існують інші люди. Коротше, членограй верзе все, що тільки може, аби збити з політичної теми.
03.05.2026 16:13 Ответить
це якраз його рівень
03.05.2026 16:21 Ответить
Ну, то може хтось з диванного спецназу подякує нашим воїнам, чи це впадлу? Каракурт-чорна вдова, однією менше, не кусатиме.
03.05.2026 18:24 Ответить
Ммммм, гойда рулить )))
Це ж балтійський флот?
Довго, як довго цього чекали....
🦢🍓♥️♥️🌷🌷
03.05.2026 18:48 Ответить
Зеленський намагається бути виключно рупором наших успіхів на фронті. У його промовах - "я наказав", "я узгодив", "я проконтролював", - створюється враження, що він єдиний архітектор успіхів і усіх перемог. Але чому мовчки оминаються втрати? Але чому він щодня не виходить і не доповідає, скільки квадратних кілометрів ми втратили, де просунувся ворог і які населені пункти окуповані? Що за однобокість? Кажуть, у перемоги багато батьків, а поразка - завжди сирота. А в нас "батько" всіх наших невдач і поразок намагається втиснутися в батьки кожного успіху....
03.05.2026 18:50 Ответить
💯
03.05.2026 18:59 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти, а яким боком до цих успіхів українського війська зеленський з його міндічами? Тобто, якби вони так нахабно не крали, то українські воїни не уразили б підарські цілі?
03.05.2026 20:53 Ответить
 
 