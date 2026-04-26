Поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО врага в оккупированном Крыму, - СБУ

Выполняя задачи, поставленные президентом Украины, этой ночью бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" (АР Крым, ВОТ Украины).

Что было поражено?

Как отмечается, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины поражено:

  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";
  • Корабль-разведчик "Иван Хурс";
  • Учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";
  • Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
  • РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
  • Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";
  • Технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выведены из строя: в ГУР показали поражение двух крупных десантных кораблей РФ в оккупированном Крыму

Комментарий СБУ

"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", — отметил и.о. председателя СБУ Евгений Хмара.

Напомним, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на ВОТ АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.

Читайте также: К июню в составе ВМС Украины будет пять противоминных кораблей, — ОПУ

Вєлікій палкаводєц паставіл задачі!
Не уявляю, що було б, якби не височайша військова освіта пірісідєнта
26.04.2026 15:47 Ответить
Так то ще не все. Гкнштаб про електричку Севастополь-Інкерман не згадав.
26.04.2026 17:34 Ответить
Якщо це відповідає дійсності---то велика подяка і шана тим героям які це зробили Правда останнім часом подібні повідомлення не відтворено в повідомленях генштабу.
26.04.2026 15:48 Ответить
Для тих,до кого туговато доходить -ВДК стояли на ремонті-як підремонтували (вклали кошти),до них знову завітала гойда.
А "Хлус"-шниряв туди-сюди..думав що самий хитродупий..
26.04.2026 16:18 Ответить
тепер зрозуміло, але це в новині потрібно вказати
26.04.2026 16:30 Ответить
Молодці! Слава Україні та ЗСУ! Смерть ворогам!!
26.04.2026 15:49 Ответить
https://t.me/voynareal/135578 Фото
26.04.2026 15:52 Ответить
Щось не зрозумію - про ці кораблі вже була інфа десь на тому ще тижні, а зараз знову їх накрили чи що? Про літак взагалі не зрозуміло - це за який період інфа?
26.04.2026 15:55 Ответить
розвідувальний корабель «Іван Хурс», був уражений ракетним ударом у березні 2024 року,
26.04.2026 16:04 Ответить
В засрашицнців єдине місце на Чорному морі, де вони можуть ремонтувати кораблі військові (наявність сухих доків тощо) - це тільки порти та бази Криму. Саме тому всі ці ******** там тусуються попри ризики повторних уражень. Дещо вони ганяють через "волгодон" та "волго-балт" на заводи під члєнінград, але СБУ/СБС і там, на Онєжскому озері наприклад, їх https://suspilne.media/1130876-sili-specoperacij-urazili-rosijskij-raketnij-korabel-grad-u-respublici-karelia/ дістають.
26.04.2026 16:29 Ответить
Написано ж - "цієї ночі".
26.04.2026 16:21 Ответить
Щось це більше схоже на брехню, ніж на правду. Якщо хтось добровільно зголосився служити обкуреному ішаку, то це має насторожувати. Це чмо випадкових, які не підтримують мудака, не ставить на "довольствіє".
26.04.2026 16:08 Ответить
Те, що ти не любиш хєрограя - це зрозуміло. Не зрозуміло, чого ти ставиш під сумнів результати бойової роботи "Альфи" СБУ?!? Невже тільки тому, що "********** поставив задачу"? Це вже психіатрія якась, очевидно.
26.04.2026 16:31 Ответить
Да і взагалі пофіг хто віддає накази, якби тільки ефективно кацапню винищували. Бажаю щоб ВСІХ !
26.04.2026 17:47 Ответить
Деякі кораблі вже вражені і мали б бути на ремонті... знову враження..я не проти... то якщо плавають, то і не повідомляйте.. Бо танки наші вражаються по декілька разів.. На дно підуть тоді помянемо....))) падводніков..
26.04.2026 16:10 Ответить
Так вони там, в Севастополі - і були на ремонті. Бо в засрашинців єдине місце, де вони взагалі можуть такі великі кораблі на Чорному морі ремонтувати - це порти і бази в Криму.

А ти думаєш, чого засрашка так вперто чіпляється за Крим? Крим для засрашки - в першу, другу і десятитисячну чергу - військова, ремонтна, розвідувальна, загрожуюча, контролююча Чорне море - база. І десь на мільйонному місці в списку реальних причин - вигадки всіляких дегенератів щодо "ісконних руських земель". Бо, нагадую, тільки в 1700 році кацапи спромоглися позбавитися, юридично, зобов'язання платити данину османам, а Крим захопили тільки в 1783 році.
26.04.2026 16:39 Ответить
Курва, а можна було б подати цю чудову новину без лизання зеленої дупи, починаючи зі слів : «Виконуючи поставлені президентом України задачі, цієї ночі бійці …' Прочитавши це, далі вже і читати не хотілося , бо знудило...Ще б для повноі ,,краси'' написали б, що це було під його чітким керівництвом і особистим контролем......
26.04.2026 16:16 Ответить
Якби було під його особистим контролем то ******* був би всій операції навіть не розпочавши.
26.04.2026 16:39 Ответить
Ну так! Разом із офісним розрахунком завантажував пускові установки особисто!
26.04.2026 17:36 Ответить
Вийди звідси розбійник !
26.04.2026 17:49 Ответить
Курва, а можно хоч раз забути за Пiсяграя та й порадiти за успix СБУ?
26.04.2026 20:05 Ответить
Курва, слухай, а можна хоч раз увімкнути мізки та логіку, перш ніж відкривати рота? Де ти в моїх словах побачив, що хтось тут не радіє успіхам СБУ? Якраз навпаки - мова про те, нафіга в кожну чудову новину про перемогу наших воїнів сунути цього твого піськограя і приписувати йому заслуги, до яких він має такий самий стосунок, як недолуга морська свинка до штормового океану. Це товсте, ледаче створіння в клітці може скільки завгодно жувати свою капусту і думати, що керує припливами, але від цього воно не стає морською істотою, так само як цей персонаж не стає полководцем від того, що поруч із ним поклали папку зі звітом. Радість від філігранної роботи спецслужб і блювотний рефлекс від обов'язкового ритуального сраколизання - це знаєш якось дві різні речі, які твій однобітний процесор, схоже, не здатний розділити. Мене бісить саме те, що замість сухого звіту про професіоналізм бійців нам впарюють оди про ,,виконання задач, поставлених президентом'', ніби без вказівок цього декоративного гризуна ніхто б нікуди не поплив, не полетів і нічого не підірвав. Це знущання з реальних героїв - ліпити з політика, який лише перебирає лапками в інфополі, головного архітектора перемог. Якщо тобі так подобається цей нескінченний сеанс холуйства і сраколизства, то тобі саме місце на сторінках ЗЕбуїнів, от там і кайфуй разом із ними у спільному екстазі , спостерігаючи, як ваша морська свинка тужиться видати себе за володаря морів. А тут люди цінують реальну кров і піт воїнів, а не дешевий піар-супровід, розрахований на тих, хто не здатний відрізнити грізну стихію від шелесту тирси в клітці чергового ,,найвеличнішого'' і ,,сонцесяйного''.....
26.04.2026 20:41 Ответить
Ураження тягне за собою різні наслідки...обирайте
- пошкоджено антикорозійне покриття площею 2м.кв
- антена підлягає заміні
- корабель потребує постановки в док для заміни 2-х сталевих листів обшивки вище ватерлінії
- знищено силову установку
- знищено аппаратуру запуску ракет
- корабель підлягає капітальному ремонту
- корабель знищено
26.04.2026 16:36 Ответить
Корабель-розвідник "Іван Хурс" в Севастополі знаходиться знаєте чому? Тому що його було "уражено" в 2024 році. І він в доках Севастополя знаходиться вже майже 2 роки на ремонті.

Тож з вашого списку обираємо передостаннє: корабель підлягає капітальному ремонту.
26.04.2026 16:41 Ответить
Гарні новини ,надіюсь завтра побачити у звіті Ген. штабу. Слава ЗСУ та ССО !
26.04.2026 16:49 Ответить
ТЕЧ це добре як і 31мігарь
26.04.2026 17:48 Ответить
А відео є ?
Я вже кілька днів помічає такі реляції, що по кілька кораблів за день ??!!.
Це правда?
Невже наші потай від єрма-ОП таки почали валити флот моксєліа ,?
26.04.2026 17:53 Ответить
Да, и хурс с ними!
26.04.2026 18:15 Ответить
Тільки встигають відремонтувати большиє і малих, як знову прилітає.
26.04.2026 19:09 Ответить
За дорученням батька всіх народів, таваріща сталіна... Так, мала воша, а боляче кусає...
26.04.2026 22:24 Ответить
 
 