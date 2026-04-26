Поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО врага в оккупированном Крыму, - СБУ

Выполняя задачи, поставленные президентом Украины, этой ночью бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" (АР Крым, ВОТ Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что было поражено?

Как отмечается, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины поражено:

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";

Корабль-разведчик "Иван Хурс";

Учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";

Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";

Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";

Технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

Комментарий СБУ

"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", — отметил и.о. председателя СБУ Евгений Хмара.

Напомним, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на ВОТ АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.

