Поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО врага в оккупированном Крыму, - СБУ
Выполняя задачи, поставленные президентом Украины, этой ночью бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" (АР Крым, ВОТ Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что было поражено?
Как отмечается, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины поражено:
- Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
- Большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";
- Корабль-разведчик "Иван Хурс";
- Учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";
- Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
- Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";
- Технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".
Комментарий СБУ
"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", — отметил и.о. председателя СБУ Евгений Хмара.
Напомним, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на ВОТ АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.
Не уявляю, що було б, якби не височайша військова освіта пірісідєнта
А "Хлус"-шниряв туди-сюди..думав що самий хитродупий..
А ти думаєш, чого засрашка так вперто чіпляється за Крим? Крим для засрашки - в першу, другу і десятитисячну чергу - військова, ремонтна, розвідувальна, загрожуюча, контролююча Чорне море - база. І десь на мільйонному місці в списку реальних причин - вигадки всіляких дегенератів щодо "ісконних руських земель". Бо, нагадую, тільки в 1700 році кацапи спромоглися позбавитися, юридично, зобов'язання платити данину османам, а Крим захопили тільки в 1783 році.
- пошкоджено антикорозійне покриття площею 2м.кв
- антена підлягає заміні
- корабель потребує постановки в док для заміни 2-х сталевих листів обшивки вище ватерлінії
- знищено силову установку
- знищено аппаратуру запуску ракет
- корабель підлягає капітальному ремонту
- корабель знищено
Тож з вашого списку обираємо передостаннє: корабель підлягає капітальному ремонту.
Я вже кілька днів помічає такі реляції, що по кілька кораблів за день ??!!.
Це правда?
Невже наші потай від єрма-ОП таки почали валити флот моксєліа ,?