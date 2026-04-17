К июню в составе ВМС Украины будет пять противоминных кораблей, - ОПУ. ФОТО

Нидерланды передадут тральщик "Геническ", еще четыре корабля уже входят в состав флота

К июню 2026 года в составе Военно-морских сил Украины будет пять противоминных кораблей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Президента Украины.

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В частности, Нидерланды готовят экипаж минного тральщика-искателя Zr. Ms. Makkum, который после передачи Украине получит название "Геническ". Судно планируют передать в июне.

В составе ВМС уже есть два противоминных корабля типа Sandown – "Черкассы" и "Чернигов", которые Великобритания передала Украине в 2023 году. Их экипажи прошли подготовку в Великобритании и получили сертификацию НАТО для участия в противоминных операциях.

Корабли принимали участие в международных учениях Sea Breeze в 2023 и 2025 годах, а также в британских учениях Joint Warrior.

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Также в состав флота входят корабли класса Alkmaar - "Мелитополь" и "Мариуполь", переданные Бельгией и Нидерландами в 2025 году.

В ведомстве отмечают, что эти суда оснащены современными гидролокаторами и подводными аппаратами для поиска и уничтожения морских мин.

Все пять кораблей пока будут базироваться в Великобритании, а после завершения войны будут задействованы для разминирования акватории и усиления потенциала украинского флота.

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