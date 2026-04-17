До червня у складі ВМС України буде п’ять протимінних кораблів, - ОПУ. ФОТО

Нідерланди передадуть тральщик "Генічеськ", ще чотири кораблі вже у складі флоту

До червня 2026 року у складі Військово-морських сил України буде п’ять протимінних кораблів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Президента України.

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Зокрема, Нідерланди готують екіпаж мінного тральщика-шукача Zr. Ms. Makkum, який після передачі Україні отримає назву "Генічеськ". Судно планують передати у червні.

У складі ВМС вже є два протимінні кораблі типу Sandown – "Черкаси" та "Чернігів", які Велика Британія передала Україні у 2023 році. Їхні екіпажі пройшли підготовку у Великій Британії та отримали сертифікацію НАТО для участі у протимінних операціях.

Кораблі брали участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze у 2023 та 2025 роках, а також у британських навчаннях Joint Warrior.

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Також до складу флоту входять кораблі класу Alkmaar – "Мелітополь" та "Маріуполь", передані Бельгією та Нідерландами у 2025 році.

У відомстві зазначають, що ці судна оснащені сучасними гідролокаторами та підводними апаратами для пошуку і знищення морських мін.

Усі п’ять кораблів наразі базуватимуться у Великій Британії, а після завершення війни будуть залучені до розмінування акваторії та посилення спроможностей українського флоту.

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