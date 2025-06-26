Бельгія та Нідерланди передали ВМС України два тральщики-шукачі мін. ФОТО

Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Передача кораблів відбулася на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге.

Корабель від Нідерландів Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь". Наприкінці року Україна отримає також корабель Zr.Ms. Makkum, який назвуть на честь міста Генічеськ.

"Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою", - сказав під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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Зазначається, що українські екіпажі наполегливо навчалися роботі з цими кораблями із допомогою бельгійських та нідерландських інструкторів, технічних фахівців та ремонтних бригад.

Як пише Мілітарний, Україна отримала тральщики-шукачі мін класу Alkmaar (Tripartite). Це клас мінних тральщиків, розроблений спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких кораблів типу Circе. Усього для трьох флотів у 1980-90-х роках було побудовано 35 кораблів.

До екіпажу судна входять 4 офіцери, 15 осіб сержантського складу та ще 17 – рядового складу. Мають на озброєнні три 12,7-мм кулемети.

Із 2003 року мінні тральщики почали модернізувати – встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS. Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Ці кораблі можуть не лише знаходити та знешкоджувати міни, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

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