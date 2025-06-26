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Новини Фото Кораблі ВМС ЗСУ Бельгія та Нідерланди передали України тральщики
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Бельгія та Нідерланди передали ВМС України два тральщики-шукачі мін. ФОТО

Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Передача кораблів відбулася на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге.

тральщики від Нідерландів

Корабель від Нідерландів Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь". Наприкінці року Україна отримає також корабель Zr.Ms. Makkum, який назвуть на честь міста Генічеськ.

тральщики від Бельгії та Нідерландів

"Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою", - сказав під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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підняття прапору ВМС України

Зазначається, що українські екіпажі наполегливо навчалися роботі з цими кораблями із допомогою бельгійських та нідерландських інструкторів, технічних фахівців та ремонтних бригад.

Як пише Мілітарний, Україна отримала тральщики-шукачі мін класу Alkmaar (Tripartite). Це клас мінних тральщиків, розроблений спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких кораблів типу Circе. Усього для трьох флотів у 1980-90-х роках було побудовано 35 кораблів.

мінний тральщик класу Alkmaar

До екіпажу судна входять 4 офіцери, 15 осіб сержантського складу та ще 17 – рядового складу. Мають на озброєнні три 12,7-мм кулемети.

Із 2003 року мінні тральщики почали модернізувати – встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS. Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Ці кораблі можуть не лише знаходити та знешкоджувати міни, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Читайте: Військово-морські сили витратять 800 мільйонів на утримання кораблів та екіпажів за кордоном

Автор: 

Бельгія (426) ВМС (1406) корабель (1617) Нідерланди (1600)


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Топ коментарі
+4
чим завгодно тільки не грошима - зелені ******** все.
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26.06.2025 23:02 Відповісти
+2
це коли в тебе зуб болить лікарство для поносу от дуже потрібно...
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26.06.2025 23:10 Відповісти
+1
Єрдоган разом з Монтре не пропустять.
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26.06.2025 22:43 Відповісти
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Єрдоган разом з Монтре не пропустять.
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26.06.2025 22:43 Відповісти
Ще й як пропустять, та ще й заправлять!
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26.06.2025 22:45 Відповісти
Wontpie
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26.06.2025 22:50 Відповісти
Нє а ,тільки після припинення війни. В Середземному морі бовтаються рашиські 2 фрегати з калібрами і одна субмарина .Хочуть вернутись в Чорне море. а Єрдоган каже ніхт -доктрина Монтре не дозволяє
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26.06.2025 22:55 Відповісти
привезуть нв балкерах, як це було з "айлендами".
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26.06.2025 23:32 Відповісти
Для них будет много работы, но уже после войны. Вместе с переданными Британией уже дивизион собрался.
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26.06.2025 22:55 Відповісти
чим завгодно тільки не грошима - зелені ******** все.
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26.06.2025 23:02 Відповісти
це коли в тебе зуб болить лікарство для поносу от дуже потрібно...
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26.06.2025 23:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Uxmm-E8tky4
Україна спалила супрепдронами 5 систем с-400 в Криму - відкриття повітряного коридору
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26.06.2025 23:12 Відповісти
Потрібно було назвати "Чонгар" та "Маріуполь"
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26.06.2025 23:20 Відповісти
 
 