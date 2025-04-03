Кораблі ВМС ЗСУ "Черкаси" та "Чернігів" отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО. ВIДЕО

Українські протимінні кораблі першими від початку повномасштабного вторгнення РФ отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" першими з початку повномасштабної агресії РФ завершили оцінку НАТО 1-го рівня, яка підтверджує взаємосумісність з процедурами і стандартами НАТО. У сучасних умовах безпеки - це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що одним з основних механізмів такого партнерства є Програма перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

"Головне її завдання – практичне оцінювання рівня готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях Альянсу.

Участь у цій Програмі сприяє підвищенню боєздатності Збройних Сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО", - додали у ВМС.

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