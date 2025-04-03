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Новини Відео Кораблі ВМС ЗСУ
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Кораблі ВМС ЗСУ "Черкаси" та "Чернігів" отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО. ВIДЕО

Українські протимінні кораблі першими від початку повномасштабного вторгнення РФ отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" першими з початку повномасштабної агресії РФ завершили оцінку НАТО 1-го рівня, яка підтверджує взаємосумісність з процедурами і стандартами НАТО. У сучасних умовах безпеки - це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що одним з основних механізмів такого партнерства є Програма перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

"Головне її завдання – практичне оцінювання рівня готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях Альянсу.

Участь у цій Програмі сприяє підвищенню боєздатності Збройних Сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО", - додали у ВМС.

Читайте: Якщо РФ порушить перемир’я в Чорному морі, реакція буде адекватною, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1382) корабель (1612)


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Топ коментарі
+6
Судячи з усього, вже НАТО повинен "підтягуваться" до рівня ЗСУ та ВМСУ... Бо їх "концепція", з урахуванням реалій ******** війни - УЖЕ ЗАСТАРІЛА!!!
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03.04.2025 10:08
+5
А пи...діти з Германії не слабо?
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03.04.2025 10:32
+4
Читав? там написано: "Протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів". Ключове слово "ПРОТИМІННІ". Корабель протимінної дії - це тип військових кораблів, призначених для виявлення і знищення морських мін, який поєднує у собі функції тральщика та мисливця за мінами.
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03.04.2025 10:31
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Судячи з усього, вже НАТО повинен "підтягуваться" до рівня ЗСУ та ВМСУ... Бо їх "концепція", з урахуванням реалій ******** війни - УЖЕ ЗАСТАРІЛА!!!
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Перші морські БПЛА застосував іран проти США в кінці 80х минулого сторіччя. Флот США від них успішно відбився. Чому на россії це не виходить? Напевно тому що руки з дупи ростуть
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03.04.2025 16:47 Відповісти
Сьогодні - перша чверть ХХІ століття... А не остання чверть ХХ-го. Світ змінився. І технічний прогрес не стоїть на місці...
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03.04.2025 16:52 Відповісти
Наши морські дрони дуже схожі на іранські.
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03.04.2025 17:41 Відповісти
Всі об"єкти одного класу та одної функціональності схожі між собою... Наприклад, МіГ-31 схожий на Ф-15...
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03.04.2025 18:37 Відповісти
Ні, не схожий. Це зовсім різні літаки.
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03.04.2025 19:23 Відповісти
Я ж не кажу, що вони "ідентичні"... Так само й іранські БЕК "схожі" на українські...
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03.04.2025 19:25 Відповісти
Мені одному цікаво, наскільки часу вистачить цих катерів, у ********* світі дронів....
І питання друге, скільки шахедів збили ці лоханки, і чи взагалі вони хоча б спроможні це зробити....
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03.04.2025 10:18 Відповісти
Читав? там написано: "Протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів". Ключове слово "ПРОТИМІННІ". Корабель протимінної дії - це тип військових кораблів, призначених для виявлення і знищення морських мін, який поєднує у собі функції тральщика та мисливця за мінами.
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03.04.2025 10:31 Відповісти
А через Дунай слабо перегнати?
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03.04.2025 10:29 Відповісти
А пи...діти з Германії не слабо?
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03.04.2025 10:32 Відповісти
Таке можливо. Тільки їх одразу потоплять: від ракети чи дрона вони ефективного захисту не мають. У Чорному морі для наших т.з. "ВМС" - то плавучі гроби.
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03.04.2025 15:11 Відповісти
А навіщо вони зараз на Чорному морі? Буть додатковими мішенями для кацапських ракет?
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03.04.2025 16:09 Відповісти
як показує досвід цієї війни використання надводного флоту в замкнутих акваторіях типу Чорного моря втрачає свою ефективність повністю по причині розвитку і застосування безпілотних засобів ураження. Лише невеликі швидкохідні малопомітні катери мають сенс використання
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03.04.2025 11:21 Відповісти
Зедебіл і скумбрія будують корвети в Туреччині за 300 млн.зелених кожний..Це не просто дебілізм-це співпраця з свинособаками..
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03.04.2025 12:34 Відповісти
Будівництво цих корветів є прихованим саботажем.Це те саме що виділити гроші на на будівництво міжгалактичного крейсера.На перший погляд це виглядає о-го-го і е-ге-гей, але якщо включити розум то це не так.Бо на будівницво його наприклад йдуть кошти всього оборонного бюджету і на ділі це все не відомо чи буде працювати це те, чи вдастся цьому крейсерові подолати відстань до кінця сонячної системи.
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03.04.2025 12:58 Відповісти
Для подолання відстані до кінця сонячної системи,у зебілів є запасний варіант-побудувати нову Мрію...
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03.04.2025 13:18 Відповісти
Ваша не любов до Зелі вже набирає маразматичних масштабів. Дійсно, нафіга нам флот, ми же не морська держава. Віддамо Одесу і не будемо собі логову забивати всякою фігньою =(
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03.04.2025 14:01 Відповісти
Я люблю жінок,а цього скунса-ненавиджу...
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03.04.2025 14:17 Відповісти
Ми самі довели всьому світові, що надводні кораблі , в умовах ******** війни - "плаваючі мішені"... Перспектива - наприклад, - підводні човни-матки, оснащені БЕКами, з різноманітним озброєнням. На поверхні з"являтимуться лише на період керування боєм. А при наявності управління через супутник - лише доставлятимуть БЕКи у висхідну точку нанесення удару...
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03.04.2025 16:20 Відповісти
Ми тільки довели що відбиватися можемо БЕКами від рашистів, но самі з портів не вилазимо, все остальне голослівно. Як ви будете прикривати десантні операції, чи торгові кораблі, чи боротися з підлодками? Вас авіація чи противокорабельні ракети знищать під нуль без своїх кораблів. Да і не всюду БЕКами ми могли влізти, часто ловили на недбалості і т.д.
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03.04.2025 18:05 Відповісти
А ДЕ нам "проводить десантні операції"? В Азовському морі? І багато твої корвети зможуть зробить? Вони - ще кращі мішені для ракет і авіації...
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03.04.2025 18:33 Відповісти
Якщо вас устроює підхід "забилися в своєму порту і не висовуємся", то можно і БЕКами відмахуватися, до пори до часу... "Вони - ще кращі мішені для ракет і авіації" - я бачу на потужного експерда налетів! Почитай а потім перескажеш яке там ПВО стоїть і особливо протиракетне озброєння, тоді поговоримо далі.
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03.04.2025 21:04 Відповісти
Кацапе! У тебе "барахлить" Гугл-перекладач...
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03.04.2025 21:21 Відповісти
Мова йшла не про катери,а про корвети за 300 млн.зелених за штуку..
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03.04.2025 14:19 Відповісти
Не все так просто. Це як с, казати, що не потрібні танки, оскільки є ФПВ дрони. Просто будуть посиляти засоби проти цих катерів.
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03.04.2025 13:59 Відповісти
Що це за кораблі, звідки вони взялись ??? Єдиний фрегат затопили, на Чорному морі - жменька патрульних катерів (чи вони ще досі існують ?), а тут раптом два кораблі ?
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03.04.2025 12:33 Відповісти
Здається вони в Англії зараз базуються.
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04.04.2025 07:35 Відповісти
Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер…» - Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль.=====Черчилль писав про подарунок,а зебіли останню копійку витягують за вказівками гебні..
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03.04.2025 12:57 Відповісти
 
 