Військово-морські сили витратять 800 мільйонів на утримання кораблів та екіпажів за кордоном

Командування Військово-морських сил України (військова частина А0456) 29 травня уклало угоду з ТОВ "Кей Легал Факторс" про надання послуг транспортних агентств загальною вартістю 787,82 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2026 року підрядник надаватиме послуги портового агента з утримання та забезпечення військових кораблів (катерів) Військово-Морських Сил ЗСУ та їх екіпажів, які перебувають за кордоном. Послуги замовили у межах оборонних закупівель без проведення торгів, тому інші подробиці невідомі.

Створена в 2018 році одеська "Кей Легал Факторс" належить Яніні Знамеровській, а керує нею Марина Ланнік. Фірма займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту, допоміжними комерційними послугами, консультаціями з питань комерційної діяльності й керування та діяльністю у сфері права.

На сайті "Key Legal Factors" вказані нідерландські контактні дані. Там повідомляється, що компанія пропонує спеціалізовані морські юридичні послуги. Також на сайті зазначено, що генеральним директором компанії є юрист-міжнародник та адвокат Денис Кешкентій. У 2015 році він балотувався у мери Одеси як самовисуванець.

Фірма вперше отримала державний підряд через "Прозорро".

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Навесні британське видання The Guardian писало, що за допомогою іноземних партнерів Україні вдалось відновити Військово-морські сили, які вже налічують 90 кораблів та катерів.

У тому числі Велика Британія передала два колишні мінношукачі Королівського флоту, які зараз стоять на якорі в Портсмуті. Згідно з конвенцією Монтре, вони зможуть зайти у Чорне море лише після закінчення війни.