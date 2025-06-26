Бельгия и Нидерланды передали ВМС Украины два тральщика-миноискателя. ФОТО

Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Передача кораблей состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге.

Корабль от Нидерландов Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелітополь". В конце года Украина получит также корабль Zr.Ms. Makkum, который назовут в честь города Геническ.

"Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой", - сказал во время церемонии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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Отмечается, что украинские экипажи упорно учились работе с этими кораблями с помощью бельгийских и нидерландских инструкторов, технических специалистов и ремонтных бригад.

Как пишет Мілітарний, Украина получила тральщики-искатели мин класса Alkmaar (Tripartite). Это класс минных тральщиков, разработанный совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских кораблей типа Circе. Всего для трех флотов в 1980-90-х годах было построено 35 кораблей.

В экипаж судна входят 4 офицера, 15 человек сержантского состава и еще 17 - рядового состава. Имеют на вооружении три 12,7-мм пулемета.

С 2003 года минные тральщики начали модернизировать - установили усовершенствованную электронику, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также установили гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Эти корабли могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

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