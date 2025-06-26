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Новости Фото Корабли ВМС ВСУ Бельгия и Нидерланды передали Украине тральщики
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Бельгия и Нидерланды передали ВМС Украины два тральщика-миноискателя. ФОТО

Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Передача кораблей состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге.

тральщики от Нидерландов

Корабль от Нидерландов Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелітополь". В конце года Украина получит также корабль Zr.Ms. Makkum, который назовут в честь города Геническ.

тральщики от Бельгии и Нидерландов

"Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой", - сказал во время церемонии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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подъем флага ВМС Украины

Отмечается, что украинские экипажи упорно учились работе с этими кораблями с помощью бельгийских и нидерландских инструкторов, технических специалистов и ремонтных бригад.

Как пишет Мілітарний, Украина получила тральщики-искатели мин класса Alkmaar (Tripartite). Это класс минных тральщиков, разработанный совместно в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских кораблей типа Circе. Всего для трех флотов в 1980-90-х годах было построено 35 кораблей.

В экипаж судна входят 4 офицера, 15 человек сержантского состава и еще 17 - рядового состава. Имеют на вооружении три 12,7-мм пулемета.

С 2003 года минные тральщики начали модернизировать - установили усовершенствованную электронику, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS. Также установили гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Эти корабли могут не только находить и обезвреживать мины, но и быть логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

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Бельгия (409) ВМС (1488) корабль (2046) Нидерланды (1615)


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Топ комментарии
+4
чим завгодно тільки не грошима - зелені ******** все.
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26.06.2025 23:02 Ответить
+3
це коли в тебе зуб болить лікарство для поносу от дуже потрібно...
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26.06.2025 23:10 Ответить
+1
Єрдоган разом з Монтре не пропустять.
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26.06.2025 22:43 Ответить
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Єрдоган разом з Монтре не пропустять.
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26.06.2025 22:43 Ответить
Ще й як пропустять, та ще й заправлять!
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26.06.2025 22:45 Ответить
Wontpie
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26.06.2025 22:50 Ответить
Нє а ,тільки після припинення війни. В Середземному морі бовтаються рашиські 2 фрегати з калібрами і одна субмарина .Хочуть вернутись в Чорне море. а Єрдоган каже ніхт -доктрина Монтре не дозволяє
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26.06.2025 22:55 Ответить
привезуть нв балкерах, як це було з "айлендами".
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26.06.2025 23:32 Ответить
Для них будет много работы, но уже после войны. Вместе с переданными Британией уже дивизион собрался.
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26.06.2025 22:55 Ответить
чим завгодно тільки не грошима - зелені ******** все.
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26.06.2025 23:02 Ответить
це коли в тебе зуб болить лікарство для поносу от дуже потрібно...
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26.06.2025 23:10 Ответить
Зрада?
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27.06.2025 00:36 Ответить
зелена піаніна так.
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27.06.2025 00:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Uxmm-E8tky4
Україна спалила супрепдронами 5 систем с-400 в Криму - відкриття повітряного коридору
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26.06.2025 23:12 Ответить
Потрібно було назвати "Чонгар" та "Маріуполь"
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26.06.2025 23:20 Ответить
 
 