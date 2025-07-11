Чотири протимінні кораблі ВМС України брали участь у навчаннях "Sea Breeze 25-2" у Британії. ФОТО

У Великій Британії завершилися навчання "Sea Breeze 25-2", в яких брали участь кораблі ВМС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цього року навчання під спільним проводом США і України були зосереджені на протимінних заходах і майбутній безпеці Чорного моря.

Україна залучила до навчань чотири протимінні кораблі, зокрема нещодавно передані "Маріуполь" і "Мелітополь", а також "Чернігів" і "Черкаси" — обидва передані Великою Британією у 2023 році.





Під час навчань були відпрацьовані:

Пошук мін

Підводне занурення і рятувальні операції

Безпілотні підводні і наземні засоби

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Метою навчань "Sea Breeze 25-2" є тренування в реальних умовах і забезпечення інтеграції України в багатонаціональні військово-морські операції — і все це відповідно до стандартів НАТО, зазначили у Генштабі ЗСУ.

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