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Новини Фото Кораблі ВМС ЗСУ
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Чотири протимінні кораблі ВМС України брали участь у навчаннях "Sea Breeze 25-2" у Британії. ФОТО

У Великій Британії завершилися навчання "Sea Breeze 25-2", в яких брали участь кораблі ВМС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цього року навчання під спільним проводом США і України були зосереджені на протимінних заходах і майбутній безпеці Чорного моря.

Україна залучила до навчань чотири протимінні кораблі, зокрема нещодавно передані "Маріуполь" і "Мелітополь", а також "Чернігів" і "Черкаси" — обидва передані Великою Британією у 2023 році.

мінні тральщики ВМС України
мінні тральщики ВМС України

Під час навчань були відпрацьовані:

  • Пошук мін
  • Підводне занурення і рятувальні операції
  • Безпілотні підводні і наземні засоби

навчання СіБріз у Британії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія та Нідерланди передали ВМС України два тральщики-шукачі мін. ФОТО


навчання СіБріз у Британії

Метою навчань "Sea Breeze 25-2" є тренування в реальних умовах і забезпечення інтеграції України в багатонаціональні військово-морські операції — і все це відповідно до стандартів НАТО, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Читайте: Кораблі ВМС України беруть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії. ФОТО

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ВМС (1415) корабель (1618) Сі-Бриз (87) військові навчання (2786)


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московит іді *****
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11.07.2025 19:57 Відповісти
кацап тобі сюди:
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11.07.2025 19:59 Відповісти
будуть навчатиь у Британії років п'ять. Але це не точно. Може десять. Коротше, треба чекати поки Монтре помре.
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11.07.2025 20:00 Відповісти
ти хоч уявляєш який там конкурс на місце серед дітей генералітету ?
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11.07.2025 20:11 Відповісти
 
 