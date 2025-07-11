511 5
Чотири протимінні кораблі ВМС України брали участь у навчаннях "Sea Breeze 25-2" у Британії. ФОТО
У Великій Британії завершилися навчання "Sea Breeze 25-2", в яких брали участь кораблі ВМС України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Цього року навчання під спільним проводом США і України були зосереджені на протимінних заходах і майбутній безпеці Чорного моря.
Україна залучила до навчань чотири протимінні кораблі, зокрема нещодавно передані "Маріуполь" і "Мелітополь", а також "Чернігів" і "Черкаси" — обидва передані Великою Британією у 2023 році.
Під час навчань були відпрацьовані:
- Пошук мін
- Підводне занурення і рятувальні операції
- Безпілотні підводні і наземні засоби
Метою навчань "Sea Breeze 25-2" є тренування в реальних умовах і забезпечення інтеграції України в багатонаціональні військово-морські операції — і все це відповідно до стандартів НАТО, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
............./´¯/).......
............/....//.......
.........../....//........
....../´¯/..../´¯\.....
..././.../..../..../.|_..
(.(....(....(..../.)..)..
.\................\/.../..
..\................. /.....
....\..............(.......
......\.............\......