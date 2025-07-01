Кораблі ВМС України беруть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії. ФОТО

Українські військові моряки беруть участь у міжнародних навчаннях серії "Сі Бриз 2025" у Портленді (Велика Британія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

В море вийшло чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу ВМС ЗС України "Маріуполь" і "Мелітополь", а також іноземні кораблі зі складу постійної протимінної групи НАТО. Мета навчань - відпрацювати підготовку підрозділів у середовищі наближеному до реального, щоб забезпечити повноцінну інтеграцію у багатонаціональних операціях. Основну увагу буде приділено оцінці взаємосумісності українських підрозділів до вимог і стандартів країн-партнерів.

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Представник 6 флоту США контр-адмірал Майкл Маттіс наголосив на важливості бойового досвіду, яким діляться з партнерами українські військові моряки, адже Чорноморський регіон, за його словами, - це життєво важливий для продовольчої безпеки великий центр глобальної торгівлі.

Цього року до морської компоненти навчання Сі Бриз 2025 долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени Північноатлантичного альянсу та країни-партнери.

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