УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6617 відвідувачів онлайн
Новини Фото
446 4

Кораблі ВМС України беруть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії. ФОТО

Українські військові моряки беруть участь у міжнародних навчаннях серії "Сі Бриз 2025" у Портленді (Велика Британія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

навчання СіБріз у Британії

В море вийшло чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу ВМС ЗС України "Маріуполь" і "Мелітополь", а також іноземні кораблі зі складу постійної протимінної групи НАТО. Мета навчань - відпрацювати підготовку підрозділів у середовищі наближеному до реального, щоб забезпечити повноцінну інтеграцію у багатонаціональних операціях. Основну увагу буде приділено оцінці взаємосумісності українських підрозділів до вимог і стандартів країн-партнерів.

навчання СіБріз у Британії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія та Нідерланди передали ВМС України два тральщики-шукачі мін. ФОТО

Представник 6 флоту США контр-адмірал Майкл Маттіс наголосив на важливості бойового досвіду, яким діляться з партнерами українські військові моряки, адже Чорноморський регіон, за його словами, - це життєво важливий для продовольчої безпеки великий центр глобальної торгівлі.

навчання СіБріз у Британії

Цього року до морської компоненти навчання Сі Бриз 2025 долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени Північноатлантичного альянсу та країни-партнери.

Читайте: Військово-морські сили витратять 800 мільйонів на утримання кораблів та екіпажів за кордоном

Автор: 

Велика Британія (5687) ВМС (1409) військові навчання (2785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Украине есть корабли? Диву дивуюсь. Помнится строили корвет так и бросили его недостроенным .
показати весь коментар
01.07.2025 00:22 Відповісти
Точно бросили ?

"Гетьман Іван Мазепа":

Перший корвет, названий на честь гетьмана Івана Мазепи, був закладений у 2021 році, спущений на воду у 2022 році і зараз проходить випробування.

"Гетьман Іван Виговський":

Другий корвет, названий на честь гетьмана Івана Виговського, був закладений у 2023 році.
показати весь коментар
01.07.2025 00:26 Відповісти
Речь о корвете проекта 58250 "Владимир Великий". Заложен в 2011 году(Николаев) , так и не достроен.
показати весь коментар
01.07.2025 00:30 Відповісти
Как делили Советский Черноморский флот в Беловежской Пуще? Украине одна ржавая дизельная подлодка "Запорожец" а раше все остальные подлодки. Украине один фрегат "Гетьман Сагайдачный" а раше все остальные фрегаты. Украине 2 катера торпедных и ракетных а раше 100 катеров. " По братски" поделили флот!
показати весь коментар
01.07.2025 00:28 Відповісти
 
 