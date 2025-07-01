Корабли ВМС Украины принимают участие в международных учениях в Великобритании. ФОТО
Украинские военные моряки принимают участие в международных учениях серии "Си Бриз 2025" в Портленде (Великобритания).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
В море вышло четыре украинских противоминных корабля, среди которых недавно принятые в состав ВМС ВС Украины "Мариуполь" и "Мелитополь", а также иностранные корабли из состава постоянной противоминной группы НАТО. Цель учений - отработать подготовку подразделений в среде приближенной к реальной, чтобы обеспечить полноценную интеграцию в многонациональных операциях. Основное внимание будет уделено оценке совместимости украинских подразделений с требованиями и стандартами стран-партнеров.
Представитель 6 флота США контр-адмирал Майкл Маттис отметил важность боевого опыта, которым делятся с партнерами украинские военные моряки, ведь Черноморский регион, по его словам, - это жизненно важный для продовольственной безопасности крупный центр глобальной торговли.
В этом году к морской компоненте учения Си Бриз 2025 присоединились представители 22 стран, среди которых страны-члены Североатлантического альянса и страны-партнеры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Гетьман Іван Мазепа":
Перший корвет, названий на честь гетьмана Івана Мазепи, був закладений у 2021 році, спущений на воду у 2022 році і зараз проходить випробування.
"Гетьман Іван Виговський":
Другий корвет, названий на честь гетьмана Івана Виговського, був закладений у 2023 році.