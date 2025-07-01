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Корабли ВМС Украины принимают участие в международных учениях в Великобритании. ФОТО

Украинские военные моряки принимают участие в международных учениях серии "Си Бриз 2025" в Портленде (Великобритания).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

учения СиБриз в Великобритании

В море вышло четыре украинских противоминных корабля, среди которых недавно принятые в состав ВМС ВС Украины "Мариуполь" и "Мелитополь", а также иностранные корабли из состава постоянной противоминной группы НАТО. Цель учений - отработать подготовку подразделений в среде приближенной к реальной, чтобы обеспечить полноценную интеграцию в многонациональных операциях. Основное внимание будет уделено оценке совместимости украинских подразделений с требованиями и стандартами стран-партнеров.

учения СиБриз в Великобритании

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия и Нидерланды передали ВМС Украины два тральщика-искателя мин. ФОТО

Представитель 6 флота США контр-адмирал Майкл Маттис отметил важность боевого опыта, которым делятся с партнерами украинские военные моряки, ведь Черноморский регион, по его словам, - это жизненно важный для продовольственной безопасности крупный центр глобальной торговли.

учения СиБриз в Великобритании

В этом году к морской компоненте учения Си Бриз 2025 присоединились представители 22 стран, среди которых страны-члены Североатлантического альянса и страны-партнеры.

Читайте: Военно-морские силы потратят 800 миллионов на содержание кораблей и экипажей за рубежом

Автор: 

Великобритания (5046) ВМС (1490) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+6
Жодних підстав сподіватися на будь яку роль флоту України в цій війні я не бачу. Флот це люди. Людей нема і навчити їх та забезпечити ******** та іншими засобами немає жодної можливості. Флот це діра в яку зливають кошти ЗСУ. Тисячі здорових ухилянтів в лампасах. Це як "велике будівництво" зє.
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01.07.2025 01:44 Ответить
+3
Точно бросили ?

"Гетьман Іван Мазепа":

Перший корвет, названий на честь гетьмана Івана Мазепи, був закладений у 2021 році, спущений на воду у 2022 році і зараз проходить випробування.

"Гетьман Іван Виговський":

Другий корвет, названий на честь гетьмана Івана Виговського, був закладений у 2023 році.
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01.07.2025 00:26 Ответить
+3
Як на мене, великі військові кораблі вже своє віджили. Це просто величезні уязвимі цілі - не більше. Оця побудова корветів у Турції, абсолютне марнотратство.
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01.07.2025 03:15 Ответить
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А в Украине есть корабли? Диву дивуюсь. Помнится строили корвет так и бросили его недостроенным .
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01.07.2025 00:22 Ответить
Точно бросили ?

"Гетьман Іван Мазепа":

Перший корвет, названий на честь гетьмана Івана Мазепи, був закладений у 2021 році, спущений на воду у 2022 році і зараз проходить випробування.

"Гетьман Іван Виговський":

Другий корвет, названий на честь гетьмана Івана Виговського, був закладений у 2023 році.
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01.07.2025 00:26 Ответить
Речь о корвете проекта 58250 "Владимир Великий". Заложен в 2011 году(Николаев) , так и не достроен.
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01.07.2025 00:30 Ответить
Как делили Советский Черноморский флот в Беловежской Пуще? Украине одна ржавая дизельная подлодка "Запорожец" а раше все остальные подлодки. Украине один фрегат "Гетьман Сагайдачный" а раше все остальные фрегаты. Украине 2 катера торпедных и ракетных а раше 100 катеров. " По братски" поделили флот!
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01.07.2025 00:28 Ответить
Зато "Черноморское морское пароходство", полученное в наследство от совка почти в полном объёме, прое..ли с блеском. Военный флот, в общем-то, штука дорогая и для Украины вещь весьма не практичная. Свои экономические воды можно было спокойно защищать и контролировать с помощью патрульной авиации, патрульных катеров, противокорабельных ракет.
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01.07.2025 00:51 Ответить
Жодних підстав сподіватися на будь яку роль флоту України в цій війні я не бачу. Флот це люди. Людей нема і навчити їх та забезпечити ******** та іншими засобами немає жодної можливості. Флот це діра в яку зливають кошти ЗСУ. Тисячі здорових ухилянтів в лампасах. Це як "велике будівництво" зє.
показать весь комментарий
01.07.2025 01:44 Ответить
Як на мене, великі військові кораблі вже своє віджили. Це просто величезні уязвимі цілі - не більше. Оця побудова корветів у Турції, абсолютне марнотратство.
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01.07.2025 03:15 Ответить
Сейчас корабли уже не играют той роли что в 20-ом веке. Строятся долго . Ресурсов нужно вбехать немерянно. Лучше на эти ресурсы дронов наделать. Вон Хуситы ****** по Американскому авианосцу самодельными дешевыми ракетаами так что самолеты с палубы утопли . А в следующий раз еще и утопят авианосец. И столько ресурсов на дно морское уйдет
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01.07.2025 03:16 Ответить
Когда?Аль джазира сказала?
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01.07.2025 08:18 Ответить
ЧЕРЕЗ ПІТЄР КРАЩЕ ЗАХОДИТИ !)
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01.07.2025 08:23 Ответить
А за чиї кошти проводяться навчання, може воно Україні і непотрібно.
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01.07.2025 08:50 Ответить
 
 