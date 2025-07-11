Четыре противоминных корабля ВМС Украины приняли участие в учениях "Sea Breeze 25-2" в Великобритании. ФОТО

В Великобритании завершились учения "Sea Breeze 25-2", в которых принимали участие корабли ВМС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В этом году учения под совместным руководством США и Украины были сосредоточены на противоминных мероприятиях и будущей безопасности Черного моря.

Украина привлекла к учениям четыре противоминных корабля, в частности недавно переданные "Мариуполь" и "Мелитополь", а также "Чернигов" и "Черкассы" - оба переданы Великобританией в 2023 году.





Во время учений были отработаны:

Поиск мин.

Подводное погружение и спасательные операции.

Беспилотные подводные и наземные средства.

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Целью учений "Sea Breeze 25-2" является тренировка в реальных условиях и обеспечение интеграции Украины в многонациональные военно-морские операции - и все это в соответствии со стандартами НАТО, отметили в Генштабе ВСУ.

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