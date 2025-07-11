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Новости Фото Корабли ВМС ВСУ
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Четыре противоминных корабля ВМС Украины приняли участие в учениях "Sea Breeze 25-2" в Великобритании. ФОТО

В Великобритании завершились учения "Sea Breeze 25-2", в которых принимали участие корабли ВМС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В этом году учения под совместным руководством США и Украины были сосредоточены на противоминных мероприятиях и будущей безопасности Черного моря.

Украина привлекла к учениям четыре противоминных корабля, в частности недавно переданные "Мариуполь" и "Мелитополь", а также "Чернигов" и "Черкассы" - оба переданы Великобританией в 2023 году.

минные тральщики ВМС Украины
минные тральщики ВМС Украины

Во время учений были отработаны:

  • Поиск мин.
  • Подводное погружение и спасательные операции.
  • Беспилотные подводные и наземные средства.

учения СиБриз в Великобритании

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия и Нидерланды передали ВМС Украины два тральщика-искателя мин. ФОТО


учения СиБриз в Великобритании

Целью учений "Sea Breeze 25-2" является тренировка в реальных условиях и обеспечение интеграции Украины в многонациональные военно-морские операции - и все это в соответствии со стандартами НАТО, отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте: Корабли ВМС Украины принимают участие в международных учениях в Великобритании. ФОТО

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ВМС (1496) корабль (2047) Си-Бриз (145) военные учения (3467)


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московит іді *****
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11.07.2025 19:57 Ответить
кацап тобі сюди:
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11.07.2025 19:59 Ответить
будуть навчатиь у Британії років п'ять. Але це не точно. Може десять. Коротше, треба чекати поки Монтре помре.
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11.07.2025 20:00 Ответить
ти хоч уявляєш який там конкурс на місце серед дітей генералітету ?
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11.07.2025 20:11 Ответить
ніякий. Вони туди матросами не ідуть.
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11.07.2025 20:25 Ответить
Лучше пусть теневой флот на Балтике пошугают..
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11.07.2025 20:54 Ответить
Это тральщики, тихоходные и практически безоружные. "Шугание" плохо закончится после встречи с боевым кораблем.
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11.07.2025 21:05 Ответить
 
 