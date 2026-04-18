Поражено 3 вражеских корабля, РЛС и логистика врага в оккупированном Крыму, - СБУ

корабль РФ Ямал

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что было поражено?

По данным СБУ, были поражены:

  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
  • Большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов";
  • Военный корабль неустановленного типа.

Также, как отмечается, есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Кроме того, беспилотники "Альфа" СБУ повредили антенный блок коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

"СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится: интенсивность и глубина операций СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории", - говорится в сообщении.

Урожайно по десантним кораблям, мабуть після ураження останнього парому кацапи ВДК для логістики в Крим задіяли 🤔
18.04.2026 14:16 Ответить
нафіга їм той паром , якщо по мосту їдуть ешелони ?
18.04.2026 15:30 Ответить
Морський бій: поранив, поранив, потопив...
18.04.2026 14:19 Ответить
Відео пізніше буде?
18.04.2026 14:27 Ответить
До речі, там Птахи Мадяра епічно вполювали і знищили санцепьок. Видовище незабутнє ))
18.04.2026 14:31 Ответить
https://videos.cnscdn.com/1/9/0/3/19034dd6dcbb850187e9f26bec388ce4/original.mp4
18.04.2026 15:06 Ответить
Дякую. Саме про це відео я і говорив
18.04.2026 15:07 Ответить
Буде, квитки вже продаються.
18.04.2026 14:36 Ответить
Гарна новина...
18.04.2026 14:30 Ответить
Дуже добра новина , дякуємо нашим ССО ! Чудова робота.
18.04.2026 14:43 Ответить
Так ці десантні кораблі ніби то вже вражали раніше. Іх що, відремонтували?
18.04.2026 14:43 Ответить
ну так вже два роки пройшло. Вони їх почали ремонтувати коли вони ще на 13-му судоремонтному у Севастополі були.
18.04.2026 15:00 Ответить
а, це точно завдання сбу, нищити кораблі?
з підарськими генералами, з кацапськими керівниками військового виробництва, з інженерами, з літунами вже справа закрита? всіх знищили?
18.04.2026 15:16 Ответить
 
 