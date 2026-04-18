Поражено 3 вражеских корабля, РЛС и логистика врага в оккупированном Крыму, - СБУ

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели комплексную операцию на временно оккупированной территории АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что было поражено?

По данным СБУ, были поражены:

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Азов";

Военный корабль неустановленного типа.

Также, как отмечается, есть данные о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Кроме того, беспилотники "Альфа" СБУ повредили антенный блок коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мыс-М1", резервуары с топливом на нефтебазе "Югторсан".

"СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Воины Службы снижают боеспособность флота, целенаправленно подрывают логистику и лишают противника возможности полноценно использовать полуостров в качестве военной базы. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится: интенсивность и глубина операций СБУ будут только расти, пока враг не утратит возможность действовать на украинской территории", - говорится в сообщении.

