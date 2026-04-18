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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Лиманском направлении Операторы дронов
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Дронари батальона SIGNUM разгромили 3 РСЗО "Град" оккупантов в Лиманском районе. ВИДЕО

Операторы дронов батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады нанесли серию ударов по артиллерии противника на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ударными беспилотниками уничтожили 3 установки РСЗО БМ-21 "Град" и один танк.

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Отмечается, что поражение артиллерии противника существенно уменьшает его огневое воздействие на позиции Сил обороны.

Видео боевых действий бойцы обнародовали в своем Telegram-канале.

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