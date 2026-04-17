Подразделение "Альфа" СБУ поразило более 10 тысяч оккупантов за март. ВИДЕО
Центр специальных операций "Альфа" СБУ в марте стал самым результативным подразделением Сил обороны по количеству пораженных и уничтоженных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Результаты за месяц
По проверенным данным, только за март спецназовцы поразили более 10 200 российских военных.
Всего на счету подразделения - 7346 целей, из которых 5122 уничтожено и 2224 повреждено.
Что уничтожили
Среди пораженных объектов:
- 2218 беспилотников
- 1279 средств наблюдения и связи
- 1606 инженерных и фортификационных объектов
- 810 единиц легкого транспорта
- 422 единицы мототехники
- 187 грузовиков
- 90 артиллерийских систем и САУ
- 59 единиц бронетехники
- 10 реактивных систем залпового огня
Оценка СБУ
В Службе безопасности отмечают, что подразделение стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя.
Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что такие результаты являются следствием системной работы, точности и использования современных технологий.
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