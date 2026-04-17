Подразделение "Альфа" СБУ поразило более 10 тысяч оккупантов за март. ВИДЕО

Центр специальных операций "Альфа" СБУ в марте стал самым результативным подразделением Сил обороны по количеству пораженных и уничтоженных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Результаты за месяц

По проверенным данным, только за март спецназовцы поразили более 10 200 российских военных.

Всего на счету подразделения - 7346 целей, из которых 5122 уничтожено и 2224 повреждено.

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Что уничтожили

Среди пораженных объектов:

2218 беспилотников

1279 средств наблюдения и связи

1606 инженерных и фортификационных объектов

810 единиц легкого транспорта

422 единицы мототехники

187 грузовиков

90 артиллерийских систем и САУ

59 единиц бронетехники

10 реактивных систем залпового огня

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Оценка СБУ

В Службе безопасности отмечают, что подразделение стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя.

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что такие результаты являются следствием системной работы, точности и использования современных технологий.

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