"Альфа" СБУ в 2025 году установила рекорд по сбиванию вражеских БпЛА самолетного типа

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины установил рекорд по уничтожению российских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа среди всех подразделений Сил обороны Украины в 2025 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уничтожение беспилотников

Так, экипажи перехватчиков "Альфы" за год сбили 2220 вражеских беспилотников – это самый высокий показатель эффективности в этом сегменте противовоздушной борьбы.

Среди пораженных целей – как ударные, так и разведывательные БПЛА противника:

"Шахеды" и "Герани", "Молнии", "Ланцеты", "Залы", "Орланы", "Мерлины", "Италмасы", "Скаты";

другие типы дронов, которые враг активно применяет для террора украинских городов и ведения воздушной разведки.

Отдельного внимания заслуживают так называемые "жирные" цели. В частности, операторы "Альфы" уничтожали российские средневысотные ударно-разведывательные беспилотники большой продолжительности полета типа "Орион", стоимость которых превышает 5 миллионов долларов за единицу.

Системная работа подразделения по перехвату вражеских БПЛА существенно ослабляет возможности противника вести разведку и наносить новые удары, а также напрямую влияет на безопасность украинских городов, позиций Сил обороны и критической инфраструктуры, добавили в СБУ.

