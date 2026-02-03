"Альфа" СБУ у 2025 році встановила рекорд зі збиття ворожих БпЛА літакового типу
Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України встановив рекорд зі знищення російських безпілотних літальних апаратів літакового типу серед усіх підрозділів Сил оборони України у 2025 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Знищення безпілотників
Так, екіпажі перехоплювачів "Альфи" відмінусували за рік 2220 ворожих безпілотників – це найвищий показник ефективності в цьому сегменті протиповітряної боротьби.
Серед уражених цілей – як ударні, так і розвідувальні БпЛА противника:
- "Шахеди" та "Герані", "Молнії", "Ланцети", "Зали", "Орлани", "Мерліни", "Італмаси", "Скати";
- інші типи дронів, які ворог активно застосовує для терору українських міст і ведення повітряної розвідки.
Окрему увагу заслуговують так звані "жирні" цілі. Зокрема, оператори "Альфи" знищували російські середньовисотні ударно-розвідувальні безпілотники великої тривалості польоту типу "Оріон", вартість яких перевищує 5 мільйонів доларів за одиницю.
Системна робота підрозділу з перехоплення ворожих БпЛА суттєво послаблює можливості противника вести розвідку та завдавати нових ударів, а також напряму впливає на безпеку українських міст, позицій Сил оборони та критичної інфраструктури, додали в СБУ.
