"Альфа" СБУ за 2025 рік знищила ворожу ППО на $4 млрд
Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Знищення ракетних систем
Зокрема, зафіксовано знищення:
▪️ систем С-300/ С-350/ С-400
▪️ зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2"
▪️ зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2"
▪️ зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3"
Знищення засобів радіолокаційної розвідки та наведення
Крім того, як зазначається, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених - радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:
▪️ РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"
▪️ РЛС "Подльот"
▪️ РЛС "Ніобій"
▪️ РЛС "Каста-2Е2"
▪️ РЛС "Гамма-Д"
▪️ РЛС "Противник-ГЕ"
▪️ радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400
▪️ радар 92Н6 та інші
"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - наголосили в СБУ.
