"Альфа" СБУ за 2025 рік знищила ворожу ППО на $4 млрд

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Знищення ракетних систем

Зокрема, зафіксовано знищення:

▪️ систем С-300/ С-350/ С-400

▪️ зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2"

▪️ зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2"

▪️ зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3"

Знищення засобів радіолокаційної розвідки та наведення

Крім того, як зазначається, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених - радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:

▪️ РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"

▪️ РЛС "Подльот"

▪️ РЛС "Ніобій"

▪️ РЛС "Каста-2Е2"

▪️ РЛС "Гамма-Д"

▪️ РЛС "Противник-ГЕ"

▪️ радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400

▪️ радар 92Н6 та інші

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - наголосили в СБУ.

