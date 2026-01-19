

"Альфа" СБУ за 2025 рік знищила ворожу ППО на $4 млрд

Далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Знищення ракетних систем

Зокрема, зафіксовано знищення:

▪️ систем С-300/ С-350/ С-400
▪️ зенітних ракетних комплексів "Бук-М1/ М2"
▪️ зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/ С2"
▪️ зенітних ракетних комплексів "Тор-М1/ М2/ М3"

Знищення засобів радіолокаційної розвідки та наведення

Крім того, як зазначається, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених - радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей і роботи ППО:

▪️ РЛС 55Ж6У "Небо-У/ Небо-М"
▪️ РЛС "Подльот"
▪️ РЛС "Ніобій"
▪️ РЛС "Каста-2Е2"
▪️ РЛС "Гамма-Д"
▪️ РЛС "Противник-ГЕ"
▪️ радіолокаційні засоби зі складу ЗРК "Бук", С-300/ С-400
▪️ радар 92Н6 та інші

"Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО рф і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах", - наголосили в СБУ.

Топ коментарі
+2
файно
вдалого полювання!
19.01.2026 10:25 Відповісти
+2
Щиро вдячні за таку роботу, але дивно вимірювати втрати ворога в грошах. Це не тому, що навіть після Баранова і Наумова у СБУ залишився лозунг: " гроші понад усе"?
19.01.2026 10:31 Відповісти
+1
Цікаво, скільки намародерили "вітюки" за 2025-й. Про це буде новина?
Коли буде покарано генерала Вітюка? Хто покриває його злочини?
19.01.2026 10:30 Відповісти
Давня традиція - понад усе !
19.01.2026 11:01 Відповісти
Раніше і не чути було про цю альфу. Всіх перемагали тільки будьоновці і малюки . Тепер коли призначили альфача, виявляється тільки вони воюють. За#бав уже цей пздьож і піар на крові тих хто насправді воює.
19.01.2026 10:48 Відповісти
Альфа Служби Божої воює безперервно з квітня 14-го
19.01.2026 11:29 Відповісти
Тому ЗЄ і зняв керівника.
19.01.2026 11:00 Відповісти
за знищену техніку премії отримують і ті хто нищив і процент керівництву йде
19.01.2026 11:49 Відповісти
Честь і слава цим воїнам. А є ще їх колеги по службі,що проворонили( чи прикривали) Міндіча,Алі бабу,чебурека,Рєзнікова і ще купу злодюг і злодюжок в особливо великих розмірах. А скільки агентури всередині країни та і в самій службі впевнено себе почуває? Ванєчка Баканов,Вітюк,Ткачук та іже з ними? Непотопляємі?Чи те що знищили,хто ж його перевірить. У нас як у Британії,на слово вірять. І тут карта поперла?
19.01.2026 14:46 Відповісти
 
 