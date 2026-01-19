"Альфа" СБУ за 2025 год уничтожила вражескую ПВО на $4 млрд

Дальнобойные удары спецназа Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины наносят существенный ущерб ключевым элементам эшелонированной системы ПВО РФ. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за прошлый год оценивается примерно в $4 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уничтожение ракетных систем

В частности, зафиксировано уничтожение:

▪️ систем С-300/ С-350/ С-400

▪️ зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/ М2"

▪️ зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/ С2"

▪️ зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/ М2/ М3"

Уничтожение средств радиолокационной разведки и наведения

Кроме того, как отмечается, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных - радиолокационные станции и радары, которые являются критически важными для обнаружения воздушных целей и работы ПВО:

▪️ РЛС 55Ж6У "Небо-У/Небо-М"

▪️ РЛС "Подлет"

▪️ РЛС "Ниобий"

▪️ РЛС "Каста-2Е2"

▪️ РЛС "Гамма-Д"

▪️ РЛС "Противник-ГЭ"

▪️ радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук", С-300/ С-400

▪️ радар 92Н6 и другие

"Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла – по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам", – подчеркнули в СБУ.

