"Альфа" СБУ за 2025 год уничтожила вражескую ПВО на $4 млрд

Дальнобойные удары спецназа Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины наносят существенный ущерб ключевым элементам эшелонированной системы ПВО РФ. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за прошлый год оценивается примерно в $4 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уничтожение ракетных систем

В частности, зафиксировано уничтожение:

▪️ систем С-300/ С-350/ С-400
▪️ зенитных ракетных комплексов "Бук-М1/ М2"
▪️ зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/ С2"
▪️ зенитных ракетных комплексов "Тор-М1/ М2/ М3"

Уничтожение средств радиолокационной разведки и наведения

Кроме того, как отмечается, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения. Среди пораженных - радиолокационные станции и радары, которые являются критически важными для обнаружения воздушных целей и работы ПВО:

▪️ РЛС 55Ж6У "Небо-У/Небо-М"
▪️ РЛС "Подлет"
▪️ РЛС "Ниобий"
▪️ РЛС "Каста-2Е2"
▪️ РЛС "Гамма-Д"
▪️ РЛС "Противник-ГЭ"
▪️ радиолокационные средства из состава ЗРК "Бук", С-300/ С-400
▪️ радар 92Н6 и другие

"Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла – по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам", – подчеркнули в СБУ.

Топ комментарии
+2
файно
вдалого полювання!
19.01.2026 10:25 Ответить
+2
Щиро вдячні за таку роботу, але дивно вимірювати втрати ворога в грошах. Це не тому, що навіть після Баранова і Наумова у СБУ залишився лозунг: " гроші понад усе"?
19.01.2026 10:31 Ответить
+1
Цікаво, скільки намародерили "вітюки" за 2025-й. Про це буде новина?
Коли буде покарано генерала Вітюка? Хто покриває його злочини?
19.01.2026 10:30 Ответить
19.01.2026 10:30 Ответить
19.01.2026 10:31 Ответить
Давня традиція - понад усе !
19.01.2026 11:01 Ответить
19.01.2026 10:25 Ответить
Раніше і не чути було про цю альфу. Всіх перемагали тільки будьоновці і малюки . Тепер коли призначили альфача, виявляється тільки вони воюють. За#бав уже цей пздьож і піар на крові тих хто насправді воює.
19.01.2026 10:48 Ответить
Альфа Служби Божої воює безперервно з квітня 14-го
19.01.2026 11:29 Ответить
Тому ЗЄ і зняв керівника.
19.01.2026 11:00 Ответить
за знищену техніку премії отримують і ті хто нищив і процент керівництву йде
19.01.2026 11:49 Ответить
Честь і слава цим воїнам. А є ще їх колеги по службі,що проворонили( чи прикривали) Міндіча,Алі бабу,чебурека,Рєзнікова і ще купу злодюг і злодюжок в особливо великих розмірах. А скільки агентури всередині країни та і в самій службі впевнено себе почуває? Ванєчка Баканов,Вітюк,Ткачук та іже з ними? Непотопляємі?Чи те що знищили,хто ж його перевірить. У нас як у Британії,на слово вірять. І тут карта поперла?
